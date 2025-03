Dal Milan al Barcellona, l’annuncio dalla Spagna: “Finita la sua carriera in rossonero”

Il club catalano ha messo nel mirino uno dei calciatori rossoneri per il prossimo mercato estivo: affare molto complicato.

Vive degli anni non rosei dal punto di vista finanziario, ma il Barcellona rimane tra le migliori squadre al mondo. È primo nella classifica della Liga, è qualificato ai Quarti della Champions League, è in semifinale di Coppa del Re e ha vinto la Supercoppa di Spagna.

Conquistare nuovi trofei nei prossimi mesi aiuterà la situazione finanziaria del club, dato che scatteranno i bonus di alcuni sponsor e che nuovi partner possono decidere di legarsi ai blaugrana. Certamente la dirigenza vorrà rinforzare la squadra nella prossima sessione estiva del calciomercato e già trapelano nomi importanti.

Calciomercato Milan, il Barcellona su una stella della squadra di Conceicao

Secondo quanto rivelato dal Mundo Deportivo, il Barça è interessato a rinforzare il proprio reparto offensivo e cercherà di comprare un nuovo esterno sinistro. Ci sono più nomi nella lista del direttore sportivo Deco. L’obiettivo è vendere Ansu Fati, fuori dal progetto di mister Hansi Flick, e prendere un giocatore di alto livello.

Quello che piace di più a Deco è Luis Diaz, 28enne colombiano in forza al Liverpool. Non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2027 e il trasferimento a Barcellona rappresenta una tentazione. Ha maturato esperienza nel calcio europeo e in questa stagione ha totalizzato 13 gol e 5 assist in 43 presenze. I Reds non venderanno a basso prezzo, trattandosi di un titolare della formazione di Arne Slot.

Un altro calciatore molto apprezzato dal Barça è Rafael Leao, legato al Milan da un contratto fino a giugno 2028. Mundo Deportivo scrive che l’esterno portoghese sarebbe arrivato alla fine della sua esperienza in maglia rossonera e che l’estate corsa il club catalano aveva già fatto una mossa per provare a prenderlo, quando era sfumato l’ingaggio di Nico Williams dall’Athletic Bilbao.

Proprio Nico Williams è un altro profilo gradito alla dirigenza blaugrana, che per assicurarselo dovrebbe spendere complessivamente 62 milioni di euro. MD spiega che il problema è che la cifra andrebbe pagata in una soluzione: la situazione finanziario del Barcellona non consente questo tipo di sforzo.

Tra gli esterni monitorati rientra pure Ademola Lookman, stella dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il nazionale nigeriano vuole lasciare Bergamo a fine stagione e verrà accontentato dalla società nerazzurra.