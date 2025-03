Dalla Lazio al Milan, 35 milioni per il super colpo rossonero

Un titolarissimo della squadra di Baroni nel mirino della dirigenza milanista: un affare complicato, il prezzo non è basso.

Sono previsti tanti cambiamenti in casa Milan nella prossima stagione. Tra non molto arriverà un nuovo direttore sportivo che indirizzerà la scelta sul futuro allenatore e sul calciomercato.

Ogni reparto della squadra subirà degli interventi, la stagione in corso ha messo in evidenza diverse problematiche che andranno risolte. In difesa arriverà certamente un nuovo difensore centrale, probabilmente al posto di Fikayo Tomori, già vicino alla cessione nel finale dell’ultima finestra invernale del mercato. Non ha accettato il trasferimento al Tottenham dopo che i club avevano concordato formula e cifre dell’operazione.

Milan, piace un titolare della Lazio: affare costoso

Se dovesse arrivare un’offerta da circa 25 milioni di euro, Tomori lascerebbe il Milan. A quel punto sarebbe interessante vedere con quale centrale difensivo verrebbe sostituito.

Secondo alcuni rumors, alla società rossonera piace particolarmente Mario Gila della Lazio. Lo spagnolo classe 2000 sta disputando un’ottima stagione sotto la guida del nuovo allenatore Marco Baroni, con il quale ha totalizzato 34 presenze (28 da titolare) e 2 gol in questa stagione. È un punto fermo della squadra che oggi occupa il sesto posto nella classifica della Serie A ed è ai Quarti di Europa League.

Gila sta facendo così bene da essersi guadagnato anche la convocazione nella nazionale maggiore spagnola. Una grande soddisfazione e un motivo per continuare a migliorare il suo livello di performance. La Lazio punta a rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2027 e vorrebbe evitare di perderlo nel prossimo calciomercato estivo. Senza firma, però, è probabile che ascolterebbe le offerte sul tavolo.

Il club biancoceleste valuta Gila circa 30-35 milioni di euro, dopo averne spesi 6 per comprarlo dal Real Madrid nell’estate 2022. I blancos si sono garantiti di incassare il 50% del futuro prezzo di rivendita e possono anche riportare il giocatore in Spagna pareggiando l’offerta di un’altra società che è stata accettata dalla Lazio.

Il Milan ha seguito con interesse Gila e non è escluso un tentativo a giugno-luglio, però senza qualificazione alla prossima Champions League è difficile che possa proporre 30-35 milioni a Claudio Lotito. Più facile immaginare l’ingaggio di un difensore centrale dal prezzo un po’ più basso.