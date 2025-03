Il Milan è costretto a dirgli addio: se ne va da Simeone

L’Atletico Madrid è pronto a soffiare un colpo di mercato al Milan in vista della prossima stagione con Simeone che ha chiesto il giocatore che sta facendo bene in Serie A.

Rischia di saltare un affare in casa Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che vedono nell’Atletico Madrid una grande rivale per un obiettivo di mercato.

In casa Milan è tempo di pensare al mercato ed ai possibili rinforzi da portare in rossonero in vista della prossima stagione. La proprietà ha tutta l’intenzione di cambiare di nuovo molto a partire dalla parte dirigenziale con un nuovo direttore sportivo in arrivo. Cambierà, di conseguenza, anche la rosa presente a Milanello con diversi giocatori pronti a salutare il club ed altri pronti ad arrivare per cercare di riscattare la difficile stagione che sta volgendo al termine.

Milan, si complica un colpo: piomba l’Atletico Madrid

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, l’Atletico Madrid sarebbe piombato su Jhon Lucumì, centrale del Bologna che piace molto a Diego Pablo Simeone. L’allenatore dei Colchoneros avrebbe infatti richiesto l’acquisto del calciatore rossoblu per sistemare il proprio reparto difensivo.

Jhon Lucumì sta vivendo una buona stagione con la maglia del Bologna. Il classe 1998 è diventato un punto fermo della squadra di Vincenzo Italiano con il colombiano che rischia però di salutare la squadra alla fine del campionato in corso. Il suo contratto in scadenza nel giugno del 2026 porterà la società emiliana a valutarne la cessione alla fine della stagione in corso.

Nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo di contratto, il Bologna cercherà di cedere il giocatore al miglior offerente chiedendo circa 15 milioni di euro per il cartellino del proprio centrale. Il colombiano è pronto a salutare per provare un ulteriore salto di qualità e l’Atletico Madrid sembra essere l’opzione più calda al momento. Il Milan segue il calciatore da diverso tempo con la speranza di avere una corsia preferenziale grazie agli ottimi rapporti con la società rossoblu.

Non sarebbe però solo Lucumì il calciatore del Bologna nel mirino del Milan con i rossoneri che guardano con attenzione anche a Sam Beukema. L’altro centrale della squadra di Vincenzo Italiano è uno dei punti di forza della squadra rossoblu che sta vivendo un’altra ottima stagione. Il costo dell’ex AZ Alkmaar però, si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una somma che il Milan potrebbe versare solamente nel caso in cui dovesse arrivare un’insperata qualificazione alla prossima Champions League.