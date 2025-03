Milan Futuro ultimo in Serie C, un fallimento del club: quanti errori

L’Under 23 rossonera continuare ad arrancare: troppi errori commessi dal club, bisognava fare scelte diverse.

Sabato il Milan Futuro ha affrontato l’Arezzo in trasferta e ha rimediato una sconfitta per 1-0. Decisivo il gol al 74′ di Emiliano Pattarello. Una sconfitta pesante, anche perché la vittoria odierna del Sestri Levanti contro Pescara manda i rossoneri all’ultimo posto della classifica del Girone B della Serie C.

Il progetto Under 23 si è rivelato un fallimento per il club di via Aldo Rossi, che sicuramente non immaginava che la stagione sarebbe andata così. Pensava di arrivare a una salvezza abbastanza tranquilla, invece in questo momento la squadra sarebbe retrocessa direttamente in Serie D.

Vero che c’è la Lucchese che rischia il fallimento, consentendo così al Milan Futuro di fare almeno il playout. La salvezza diretta è ormai impossibile: il quindicesimo posto della classifica è distante 13 punti, rimonta impensabile a cinque giornate dal termine del campionato.

Milan Futuro, sbagli pesanti: bastava “imitare” la Primavera

Il Milan ha sicuramente sottovalutato la Serie C, ha costruito una squadra Under 23 non sufficientemente attrezzata per affrontare la categoria e l’ha anche affidata a un allenatore totalmente inesperto come Daniele Bonera, alla sua prima avventura in panchina.

Nel calciomercato invernale c’è stato un tentativo di migliorare l’organico, prendendo alcuni calciatori di esperienza. Poco prima di metà febbraio c’è stato anche il ritorno di Mauro Tassotti come membro dello staff di Bonera, che però è stato successivamente esonerato e sostituito da Massimo Oddo. Bonera è stato certamente licenziato troppo tardi (al netto del fatto che non andasse proprio messo alla guida del Milan Futuro) e il nuovo allenatore ha ereditato una situazione molto complicata.

Tra gli errori commessi a monte, anche quello di aver affidato la costruzione della squadra a un dirigente come Jovan Kirovski, senza nessuna esperienza nel calcio italiano. Perché Zlatan Ibrahimovic ha chiamato un ex manager della MLS ad occuparsi di un progetto Under 23 per la Serie C? Non è mai stato spiegato.

Sono state fatte scelte che non hanno pagato affatto e che sono inspiegabili. Ad esempio, la Primavera è stata affidata ad un allenatore top per la categoria come Federico Guidi e come responsabile del settore giovanile c’è un altro dirigente top come Vincenzo Vergine. Perché non affidare anche il progetto Milan Futuro a figure di comprovata esperienza e competenza?