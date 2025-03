Milan, scelto il primo colpo per l’estate: trattativa già impostata

A prescindere da chi sarà il direttore sportivo e l’allenatore, il Milan ha già messo nel mirino il primo colpo per l’estate

La priorità del Milan in questo periodo è risolvere la questione direttore sportivo: entro Pasqua, potremmo avere il nome scelto. Sarà Giorgio Furlani a farlo, in attesa di capire cosa accadrà con Zlatan Ibrahimovic: da quando l’amministratore delegato è volato negli States per parlare con Cardinale, e per mettere le cose in chiaro su chi decide, dello svedese si sono perse le tracce. Da tempo non si vede né a Milanello e né a San Siro: è probabile che per lui possa cambiare qualcosa a partire da giugno, e c’è anche chi non esclude un addio (pur magari portando avanti la collaborazione con RedBird).

Dalla scelta del direttore sportivo, e quindi dell’allenatore, dipenderà anche il calciomercato: a prescindere da tutto, però, c’è un nome che il Milan ha scelto in tempi non sospetti e che ha tutta l’intenzione di portare in rossonero. La trattativa è stata già impostata da tempo e serve soltanto l’accelerazione definitiva per chiudere l’operazione e fare questo importante acquisto per il presente e per il futuro.

Il Milan ha scelto Ricci: tutto pronto per il colpo

Nell’attuale Nazionale di Luciano Spalletti, che stasera sfiderà la Germania per la gara di ritorno di Nations League, non ci sono giocatori milanisti. E questo ha riportato alla luce il solito problema che riguarda il Milan da ormai qualche anno: in rossonero non giocano italiani. La società ha volutamente evitato il mercato nostrano nelle recenti sessioni di mercato e quei pochi che c’erano li ha mandati via (Tonali e Calabria). Ora però le cose potrebbero essere cambiate.

A gennaio il Milan ha preso Riccardo Sottil dalla Fiorentina: non sappiamo se sarà riscattato o meno, ma è il segnale che c’è adesso un altro atteggiamento nei confronti dei giocatori italiani. Che, tra l’altro, risolvono un bel po’ di grane per le liste (e finalmente i rossoneri sembrano averlo capito dopo i problemi dell’estate scorsa). Ecco perché a giugno il primo obiettivo del mercato sarà Samuele Ricci, centrocampista del Torino, perno della nuova Nazionale di Spalletti.

Il Milan lo ha scelto da tempo: c’è stato un tentativo anche a gennaio ma Urbano Cairo non ne ha voluto sapere, lui nel frattempo ha rinnovato il contratto coi granata in ottica cessione e l’estate prossima può essere il momento giusto. I rossoneri sanno perfettamente che per acquistarlo serve un importante investimento: dai 30 ai 40 milioni. Investimento che bisogna fare senza alcun dubbio.