Occhi del Milan in Serie B, pronto l’affare per la stella del campionato cadetto

La società rossonera guarda anche in Serie B per il futuro: c’è un giovane talento che interessa.

Il Milan sta monitorando diversi profili in Serie A e non solo in vista della prossima sessione estiva del calciomercato. Fa parte della strategia puntare su giocatori giovani, di talento e con margini di crescita, capaci di integrarsi in un progetto a lungo termine senza gravare troppo sul bilancio.

In questo contesto, il club rossonero potrebbe avere un nome a sorpresa nel mirino, un giocatore che sta facendo parlare di sé nel campionato cadetto. Cristian Volpato, trequartista del Sassuolo, è infatti emerso come uno dei profili seguiti dagli scout milanisti, secondo alcune indiscrezioni recenti.

Calciomercato Milan, idea in Serie B

Classe 2003, australiano di origini italiane, Volpato si è imposto come uno dei protagonisti della stagione neroverde in Serie B: 4 gol e 4 assist in 13 presenze, numeri che testimoniano il suo impatto crescente sotto la guida di Fabio Grosso. Ex Roma, dove era un “pupillo” di Francesco Totti, è arrivato al Sassuolo nel 2023 per 7,5 milioni di euro e ora il suo valore potrebbe essere destinato a salire, specie se la squadra emiliana tornerà in Serie A.

Il Milan vede in lui un profilo intrigante: mancino, versatile (può giocare da trequartista o largo a destra), con un contratto fino al 2028 che però non scoraggia i club interessati. Bologna, Genoa e Torino lo seguono, ma i rossoneri potrebbero avere un vantaggio, grazie alla loro capacità di attrarre talenti emergenti con la promessa di un palcoscenico prestigioso.

L’interesse, per ora, è allo stato embrionale: contatti preliminari, nulla di concreto. Eppure, l’idea di un colpo low-cost ma ad alto potenziale stuzzica la dirigenza milanista, che potrebbe anche prendere Volpato e lasciarlo in prestito al Sassuolo oppure cederlo (sempre in prestito) a un’altra squadra di Serie A per farlo giocare con continuità. Al momento, solo ipotesi.

Prima di capire davvero che direzione potrà prendere il mercato estivo del Milan, dobbiamo vedere chi sarà il prossimo direttore sportivo. Fabio Paratici è in pole position, però non bisogna escludere colpi di scena. Giorgio Furlani sta valutando diversi profili e vuole ponderare bene la scelta, sa di non poter sbagliare. Quello del ds è un ruolo di fondamentale importanza. Dopo vari errori commessi nelle ultime stagioni, serve una figura adatta ai piani di rilancio rossoneri.