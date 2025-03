Sciolto ogni dubbio, colpo argentino per il Milan: già pronti 15 milioni

Nuovo retroscena di mercato che riguarda il Milan. Annuncio dalla Spagna, la società ha già scelto il prossimo acquisto: si tratta di un argentino che costa 15 milioni di euro, ecco i dettagli.

In attesa di sciogliere i dubbi riguardo il nome del prossimo allenatore del Milan, con Allegri sempre in pole per la panchina rossonera, la società sta già sondando la disponibilità di alcuni giocatori che sono pronti a cambiare maglia nel corso della prossima finestra di mercato. Anche in questo caso sarà decisivo il nuovo direttore sportivo, che il club dovrà nominare a stretto giro. Fabio Paratici è uno degli indiziati anche se altri nomi top secret sono al vaglio della dirigenza e di Furlani e Ibrahimovic, che avranno l’ultima parola sull’argomento. Intanto, spunta fuori la notizia di mercato relativa al colpo argentino da parte dei rossoneri che hanno già indirizzato la loro scelta nei confronti del calciatore che sta facendo grandi cose in Spagna.

Il Milan sarà atteso da un’altra mini rivoluzione nel corso della prossima campagna trasferimenti estiva, che aprirà i battenti il prossimo giugno. Ci sono già le prime novità riguardo i nomi dei giocatori che sono finiti sotto la lente d’ingrandimento del club, che prima dovrà decidere il nome del prossimo direttore sportivo che avrà fra i suoi compiti anche quello di gestire il prossimo mercato, insieme a Moncada, Ibra e Furlani. Questo aspetta non va sottovalutato, ecco perché nell’area tecnica già iniziano ad uscire fuori le prime indiscrezioni con la dirigenza che in queste settimane sta già provando a capire i margini di manovra per portare al Milan un talento argentino, vecchio pallino del club.

Chi vuole prendere il Milan in estate? Nome nuovo per l’attacco

Serve fantasia in avanti ed è per questo motivo che la società si sta muovendo per portare alla corte del prossimo allenatore, che sarà presumibilmente Max Allegri, un giocatore offensivo dalle spiccate qualità tecniche.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da todofichajes.com, questi potrebbero essere gli ultimi mesi all’Atletico Madrid per Angel Correa. Il giocatore, molto amato dai tifosi dei Colchoneros, sta valutando la possibilità di cambiare maglia nel corso della prossima sessione di calciomercato. Alla lista delle pretendenti, per il 29enne calciatore argentino, c’è anche il Milan che già in passato, ai tempi di Massara e Maldini, provò senza successo a prendere il giocatore. Questa volta la storia è cambiata e i rossoneri hanno tutte le carte in regola per intavolare la trattativa e portare al Milan Angel Correa per una cifra compresa fra i 10 e i 15 milioni di euro. Dunque, può essere l’argentino il nuovo jolly offensivo per la prossima stagione. Non resta che attendere il momento giusto per concludere questo affare.