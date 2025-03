“Allegri non andrà al Milan”: l’annuncio spiazza tutti

Le dichiarazioni smentiscono tutte le voci circolate in questi giorni. Ecco cosa sta succedendo sulla panchina rossonera

Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Un’ipotesi concreta, che il tecnico livornese accetterebbe al volo.

Un’ipotesi sposata anche da chi lo conosce molto bene, come Giovanni Galeone, che qualche giorno fa a TeleLombardia, si esprimeva in questi termine in merito al possibile approdo di Allegri al Milan: “Ha tantissima voglia di tornare in panchina e la sua preferenza è l’Italia. Il Milan è una buonissima squadra che sta facendo molto meno di quello che potrebbe fare. Giocatori come Reijnders e Pulisic li hanno in pochi. Con Max il Milan riavrebbe Loftus-Cheek e Maignan al top. Basterebbero così solo un paio di difensori per puntare in alto”.

Galeone aveva pure aggiunto che per il mister non ci sarebbero problemi a lavorare con Paratici: “Sa valorizzare i giocatori a sua disposizione e sa adattarsi alle esigenze della società. Fa con quello che gli viene messo a disposizione dal club. Con Paratici alla Juve il rapporto non era il massimo della vita, ma nel calcio non si porta rancore…”.

Allegri, niente Milan: “Nessun contatto”

Oggi, però, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Giovanni Galeone ha voluto precisare che al momento tra il Milan e Massimiliano Allegri non ci sia nulla: “Non ha avuto nessun contatto con i rossoneri”, ha affermato l’ex allenatore nonché mentore e amico del livornese.

Per far ancor più chiarezza, Galeone ha aggiunto, inoltre: “Ho sentito Massimiliano Allegri al telefono e mi ha detto che non andrà al Milan”. Poi arriva una battuta su Conte: “Voi napoletani vi volete tenere stretti Antonio Conte, ma occhio alla Juventus. Non è detto infatti che il mister salentino resti nel capoluogo campano, anzi. Non dimenticate che lasciò la Juventus e l’Inter nonostante avesse vinto degli scudetti”.

Il valzer delle panchine è pronto ad animare la prossima primavera. Un valzer in cui certamente ballerà Massimiliano Allegri, così come Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini, ma i partecipanti potrebbero essere molti di più. In estate, d’altronde, a cambiare allenatore saranno in tante: la Roma, la Juventus, l’Atalanta e verosimilmente Milan, ma non è da escludere che anche Inter e Napoli partecipino a questa danza davvero emozionante.