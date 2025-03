Allegri vuole riportarlo al Milan dopo otto anni dall’addio

L’allenatore toscano continua ad essere accostato al club rossonero: già si parla di possibili obiettivi di mercato per l’estate.

Sergio Conceicao ha poche possibilità di rimanere sulla panchina del Milan. Forse neanche vincere la Coppa Italia lo salverebbe dall’addio. In questi giorni è sempre Massimiliano Allegri ad essere indicato da più fonti come il candidato principale per sostituirlo.

Da dire che, prima di pensare all’ingaggio del nuovo allenatore, bisogna capire chi sarà il prossimo direttore sportivo. Questa è una figura che inevitabilmente dovrà avere un impatto sulla scelta di chi guiderà la squadra. Fabio Paratici, ex Juventus, viene dato in pole position e anche per questo il nome di Allegri continua ad essere dato come favorito per il dopo Conceicao.

Allegri al Milan con un altro ex rossonero?

Oltre ad Allegri, anche nomi di calciatori vengono accostati al Milan in questo periodo. Alcuni verosimili altri meno, come sempre.

Tra i profili che vengono indicati come graditi all’allenatore toscano ci sarebbe anche Mario Pasalic, che già in passato ha vestito la maglia rossonera. Era la stagione 2016/2017 e arrivò in prestito secco dal Chelsea. Il croato fu colui che calciò il rigore della vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus allenata proprio da Allegri. La partita si disputò a Doha, capitale del Qatar, e sorprendentemente fu la squadra allora guidata da Vincenzo Montella ad avere la meglio.

Pasalic ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e l’Atalanta punta al rinnovo. Ovviamente, non mancano richieste per il centrocampista classe 1995, che probabilmente non disdegnerebbe un eventuale ritorno a Milano se gli venisse presentata un’offerta.

Il croato ha totalizzato 39 presenze (27 da titolare) condite da 5 gol e 5 assist in questa stagione. È un centrocampista molto bravo negli inserimenti e lo si era visto già nell’unico anno trascorso al Milan. Oggi è un calciatore con molta più esperienza e potrebbe tornare utile in caso di rientro in rossonero.

Rimanere all’Atalanta, dove in questi anni si è trovato benissimo, è la sua prima opzione. Tuttavia, considerando anche il sicuro addio di Gian Piero Gasperini e le incertezze su chi lo rimpiazzerà, è normale che valuti anche altre strade per il suo futuro. Il ritorno al Milan sarebbe una sorpresa, però è un tipo di calciatore che Allegri e tanti altri allenatori apprezzano. Vedremo se tornerà davvero oppure se i rumors resteranno tali.