Lascia il Milan in estate: ha già trovato la prossima squadra

Tempo di valutazioni in casa Milan per quello che riguarda il mercato con i rossoneri che stanno decidendo su chi puntare e su chi no in vista della prossima stagione.

Sebbene debba essere deciso ancora il prossimo direttore sportivo e di conseguenza il prossimo allenatore, al Milan si stanno prendendo le prime decisioni su quella che sarà la rosa da mettere in piedi a partire dalla prossima estate.

Il Milan, prima di procedere ad acquisti e cessioni, dovrà capire cosa fare con tutti i calciatori che al momento sono in prestito, sia per quello che riguarda le operazioni in uscita che per quelle in entrata. I primi nodi da risolvere sono infatti quelli inerenti le possibili conferme o gli addii dei giocatori che si sono trasferiti a titolo temporaneo. Alcune decisioni sembrano essere state prese con il Milan che ha già scelto su chi continuare a puntare ma soprattutto chi lasciar partire dopo una stagione non soddisfacente in termini di prestazioni.

Milan, prima decisione di calciomercato: sarà addio a fine stagione

Non ci sarà nessun tentativo di riscatto per quello che riguarda il cartellino di Joao Felix in casa Milan. I rossoneri non sono soddisfatti di quanto fatto vedere dall’attaccante portoghese in questa parte di stagione e, alla fine del campionato, tornerà al Chelsea.

Joao Felix è stato fortemente voluto da Sergio Conceicao al Milan con il tecnico portoghese che ne aveva chiesto l’ingaggio una volta arrivato sulla panchina dei rossoneri. La rete messa a segno contro la Roma aveva illuso dirigenza e tifosi con il classe 1999 che non è però riuscito a dare continuità nelle settimane successive.

L’addio, ormai quasi certo, di Sergio Conceicao alla panchina del Milan al termine della stagione porterà anche a quello dell’ex giocatore di Barcellona e Atletico Madrid che sembra essere già vicino ad un nuovo accordo. L’alto ingaggio e le richieste del Chelsea per il suo cartellino rendono poi molto complicata la sua permanenza a Milanello anche se dovesse avere i favori del prossimo tecnico che sarà sulla panchina del Milan.

Secondo quanto affermato da Fichajes.net, l’Aston Villa sarebbe l’unico club al momento fortemente interessato al cartellino della punta portoghese. Il suo destino potrebbe essere quindi ancora in Premier League con il Chelsea che riaccoglierà l’attaccante una volta terminato il prestito al Milan per poi capire dove cederlo. Unai Emery sarebbe felice di averlo a disposizione, sicuro di poter rivitalizzare la carriera del portoghese.