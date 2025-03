Maldini-Milan, ora è ufficiale: una bomba per il tifo rossonero

Il risultato del sondaggio non lascia spazio a dubbi: i tifosi hanno scelto Maldini, vittoria netta

Paolo Maldini è senza ombra di dubbio il più importante simbolo della storia del Milan insieme a Franco Baresi. Nessun’altra squadra al mondo può vantare di aver avuto due capitani così: una vita in rossonero piena zeppa di successi e di soddisfazioni. L’ex terzino ha aggiunto alla sua clamorosa bacheca da calciatore anche un importante successo da dirigente: lo Scudetto del 2022. Insieme all’aiuto di Frederic Massara, era riuscito con grande fatica a riportare il Milan in alto dopo anni bui dell’ultimo Berlusconi e l’immediato post.

Un lavoro straordinario purtroppo interrotto a giugno 2023 per una decisione ancora oggi inspiegabile. I risultati disastrosi della squadra in questi ultimi due anni hanno alimentato ancor di più l’amore dei tifosi nei suoi confronti, oggi tutti i milanisti lo rivorrebbero immediatamente e sperano in un suo ritorno. E tutti sappiamo che questo, prima o poi, succederà. Che per i tifosi sia il più grande simbolo della storia rossonera lo conferma anche il risultato di un nostro sondaggio.

Maldini il più grande milanista di sempre: i risultati del sondaggio

Sul nostro canale broadcasting di Facebook abbiamo chiesto ai nostri iscritti di votare i più grandi di sempre della storia del Milan. Una scelta complicata perché la maglia rossonera è stata vestita da grandissimi giocatori. Ma il più votato di questo interessante sondaggio non poteva che essere Paolo Maldini. Più di 250 voti per il leggendario numero 3 rossonero, che guarda tutti dall’alto ma è sicuramente in dolce compagnia.

Al secondo posto, un po’ a sorpresa, c’è Marco van Basten. Sorpresa perché Franco Baresi, un’altra straordinaria leggenda del club rossonero (oggi presidente onorario) è dietro di lui anche se di pochissimi voti. Ricardo Kakà e Gianni Rivera chiudono le top 5. Ovviamente si tratta di un sondaggio fortemente soggettivo ma sul primato di Maldini ci sono davvero pochi dubbi.

Forse Baresi avrebbe meritato la seconda posizione e stare un po’ più vicino a Paolo, visto che entrambi rappresentano nella maniera più chiara e forte in assoluto la storia del Milan. Nel sondaggio erano presenti tanti altri grandi giocatori rossoneri che qualche voto lo hanno conquistato: Nesta, Gullit, Rijkaard, Shevchenko e Pirlo hanno infatti chiuso la classifica dei primi dieci nomi.

Il nostro sondaggio non fa altro che confermare quanto gratitudine e affetto ci sia nei confronti di Maldini, sentimenti sicuramente alimentati anche dal suo importante lavoro da dirigente. I tifosi sperano fortemente in suo ritorno che, a meno di clamorosi colpi di scena, non si concretizzerà a breve. Ma in futuro, chissà: incrociamo le dita.