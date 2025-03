Ok al prestito, il Milan lo gira per un anno al Torino

Per lui al Milan non c’è più spazio: i rossoneri sono pronti a cederlo al Torino in prestito per un anno, i dettagli

Il Milan ripartirà a giugno con un nuovo progetto tecnico. Giorgio Furlani procederà con l’arrivo di un direttore sportivo, ruolo fondamentale che la società ha volutamente ignorato per due stagioni e i risultati in campo si sono visti. Fabio Paratici è uno dei dirigenti in pole in questo momento ma niente è ancora decisivo: l’ex Juventus è in vantaggio rispetto ad altri ma l’amministratore delegato incontrerà anche altri profili prima di decidere. Igli Tare non è da escludere (anche se era un nome forte di Ibrahimovic), così come altri profili stranieri.

L’idea però è di affidarsi ad elementi italiani e per questo Paratici si può considerare il candidato forte. Da lui dipenderanno poi le altre scelte: l’allenatore nuovo e così il calciomercato. Il Milan dovrà prendere delle decisioni importanti soprattutto per quanto riguarda le uscite: Tomori è più fuori che dentro, Theo Hernandez idem e occhio a possibili grosse offerte per Rafael Leao. Ci sono poi uscite minori sulle quali c’è già chiarezza.

Dal Milan al Torino, si può fare

A gennaio 2024, un po’ a sorpresa, il Milan decise di acquistare dall’Hellas Verona l’esterno Filippo Terracciano. Fino a quel momento in Serie A aveva fatto molto bene e questo aveva convinto i rossoneri ad investire 5 milioni per il suo acquisto. Con Stefano Pioli però non ha praticamente mai giocato, mentre Paulo Fonseca lo ha utilizzato spesso anche da centrocampista, ruolo che ricopriva durante gli anni nelle giovanili.

Con Conceicao però ha perso di nuovo posti nelle gerarchie e per lui potrebbe non esserci più spazio al Milan. I rossoneri sono alla ricerca di una nuova sistemazione per lui e il Torino di Urbano Cairo può diventare una buona soluzione. Terracciano è un esterno da difesa a cinque: è lì che ha dato il meglio di sé al Verona, sia a destra che a sinistra. Ed è per questo che insieme al suo entourage cercherà una squadra che potrà metterlo nelle migliori condizioni dal punto di vista tattico.

Inoltre con il Torino potrebbero aprirsi anche altri discorsi: l’idea è di cederlo in prestito ma potrebbe anche essere inserito nell’affare Samuele Ricci, che è il primo obiettivo del Milan per l’estate a prescindere dal direttore sportivo e dall’allenatore. La sua valutazione è di circa 6-7 milioni, il suo cartellino quindi potrebbe aiutare i rossoneri ad abbassare di un po’ le richieste per il centrocampista.