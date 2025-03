Si scatena la festa di Sinner, ora è matematico

In queste ore è arrivata una bellissima notizia per Sinner: ora è aritmetico, l’altoatesino può finalmente festeggiare

Jannik Sinner sta affrontando un momento molto complicato della sua carriera e della sua vita. Con il rammarico di chi sa di essere innocente, ha dovuto patteggiare con la WADA la squalifica di tre mesi: un passaggio necessario per evitare stop molto più lunghi, addirittura di uno o due anni. I suoi avvocati lo hanno dovuto convincere, così da mettere finalmente la parola fine a questa lunga e noiosa vicenda. Ci sono state fin troppe polemiche in merito e anche la squalifica di tre mesi non le ha messe a tacere; anzi, per alcuni è stato un modo per portarle avanti.

Addirittura il caso Clostebol che ha coinvolto Sinner è finito all’interno della denuncia della PTPA, la fondazione di Djokovic, contro gli organi del tennis. Insomma, l’altoatesino deve subire tanto, decisamente troppo. Nel frattempo però si può godere ancora il suo primo posto nel Ranking ATP nonostante la squalifica e, a proposito di questo, nelle ultime ore è arrivata finalmente una bellissima notizia: in casa Sinner può iniziare la festa.

Alcaraz sconfitto, Sinner può festeggiare

Il prossimo 13 aprile Sinner potrà tornare ad allenarsi e prepararsi in vista degli Internazionali d’Italia del prossimo 9 maggio. Fino a quel momento, il tennista italiano è già sicuro di arrivarci ancora una volta da primo al mondo durante i tre mesi di stop. C’era infatti un po’ di preoccupazione che questo periodo di stop forzato potesse mettere a rischio il suo primo posto nel Ranking, con Zverev e Alcaraz pronti ad approfittarne.

Alcaraz è stato clamorosamente sconfitto all’esordio all’Atp Masters 1000 di Miami, battuto da David Goffin: il belga si è imposto con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3 in 2 ore e 20 minuti. Lo spagnolo, alla seconda sconfitta di fila dopo quella contro Draper a Indian Wells, è apparso non in ottime condizioni e il risultato della partita lo ha dimostrato. Una sconfitta che è anche una sentenza perché lo spagnolo non può più in alcun modo raggiungere Sinner prima della fine della squalifica.

Non ci riuscirebbe nemmeno se dovesse riuscire a vincere i prossimi tornei a Barcellona, a Montecarlo e a Madrid. L’unico che ha ancora una piccola possibilità di raggiungere e superare Sinner è Zverev, che ha vinto a Miami ma non dà grandi garanzie di successo. Insomma, Sinner può dormire sonni tranquilli prima di ristabilire l’ordine a Roma agli Internazionali d’Italia.,