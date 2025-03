Tre riscatti a forte rischio: possono tornare al Milan in estate

Rischia di cambiare in maniera decisa il calciomercato del Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che vedono a forte rischio tre riscatti dai prestiti concessi la scorsa estate.

In casa Milan è già tempo di pensare alla prossima stagione con il club che è al lavoro per provare a costruire una rosa maggiormente competitiva per provare a tornare a lottare da subito per il titolo.

Se da una parte si sta lavorando alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che possa andare a costruire la rosa della prossima stagione, indicando anche il nuovo allenatore, dall’altra si sta iniziando a fare i conti con la rosa che sarà a disposizione. In casa rossonera, infatti, si dovrà fare i conti con i tanti calciatori che sono in prestito e che potrebbero tornare a Milanello una volta terminato il campionato in corso. Al momento sembrano esserci tre calciatori che rischiano fortemente di non essere riscattati dai club dove si trovano in prestito e potrebbero far ritorno in rossonero.

Calciomercato Milan, tre riscatti a rischio: il club attende

Rischiano di tornare al Milan tre giocatori che non rientrano nei piani dei club dove si sono trasferiti in prestito. Noah Okafor, Yacine Adli e Pierre Kalulu, chi per un motivo e chi per un altro, potrebbero tornare a Milanello alla fine della stagione in corso.

L’attaccante esterno è passato a Napoli durante gli ultimi giorni del mercato invernale e non sta trovando spazio alla corte di Antonio Conte se non durante gli ultimi minuti delle partite. Lo svizzero si è trasferito con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro, una somma che appare impossibile che il Napoli possa andare ad investire per il classe 2000.

Dopo un ottimo inizio di campionato con la maglia della Fiorentina si sono complicate le cose per Yacine Adli in viola. Il giocatore aveva trovato la giusta continuità ma gli infortuni e l’arrivo di Nicolò Fagioli in viola hanno limitato il minutaggio del classe 2000 alla corte di Palladino. Al momento appare difficile che i toscani possano versare nelle casse del Milan gli 11 milioni di euro richiesti per il riscatto.

Rischia di cambiare in maniera netta anche il futuro di Pierre Kalulu. Il francese è passato la scorsa estate alla Juventus diventando una colonna della squadra di Thiago Motta. Ad inizio 2025 però un nuovo infortunio lo ha fermato ed ora appare ad un passo dall’esonero il tecnico italo-brasiliano che lo aveva fortemente voluto. Un cambio in panchina che potrebbe incidere in maniera netta anche sul futuro del difensore classe 2000.