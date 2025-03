Ufficiale, tegola per Inzaghi: assente un titolare in Milan-Inter

La squadra nerazzurra perde un giocatore importante per il derby di Coppa Italia e un altro non è sicuro di esserci: le ultime notizie.

La stagione calcistica è in una fase molto importante e ogni allenatore spera di poter contare sul maggior numero di calciatori possibili. Inter e Milan vivono situazioni diverse tra campionato ed Europa (i rossoneri sono fuori), ma in Coppa Italia si scontreranno in due partite di semifinale per accedere alla finalissima contro la vincente del doppio confronto tra Bologna ed Empoli.

I due derby sono in programma per mercoledì 2 aprile e mercoledì 23 aprile. Simone Inzaghi e Sergio Conceicao sperano di arrivare il meglio possibile a questi due appuntamenti. I nerazzurri in mezzo avranno anche i due big match dei Quarti di Champions League contro il Bayern Monaco in mezzo ai due impegni di Coppa Italia. Un calendario decisamente folto e che potrebbe favorire il Diavolo, senza coppe europee da affrontare.

Coppa Italia, Milan-Inter: brutte notizie per Inzaghi

Oggi per l’Inter è arrivata una notizia negativa. Denzel Dumfries ha svolto gli esami ed è emersa una distrazione del bicipite femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana. Sicuramente salterà le partite contro Udinese, Milan e Parma. L’obiettivo è tornare per Bayern Monaco-Inter dell’8 aprile.

Certa l’assenza di Dumfries nel derby di Coppa Italia, invece Lautaro Martinez potrebbe recuperare in tempo. Il capitano nerazzurro ha accusato un risentimento ai flessori ed è in fase di guarigione. Verrà rivalutato nei prossimi giorni. Dovrebbe rientrare tra Milan-Inter e Parma-Inter. Niente Udinese, dunque, ma Simone Inzaghi spera di ritrovarlo almeno per la panchina in occasione della stracittadina di mercoledì 2 aprile.

Per quanto riguarda il Milan, al momento l’unico assente per infortunio è Emerson Royal. Il terzino ex Barcellona e Tottenham dovrebbe rientrare tra non molto. In queste settimane sta lavorando per recupere completamente dal problema muscolare (lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro) che lo aveva messo KO il 22 gennaio nella partita di Champions League contro il Girona. Tra l’altro, il brasiliano sembrava vicino alla cessione e quell’infortunio fece saltare il trasferimento. Galatasaray e Fulham si erano fatti avanti concretamente.