Affare a rischio: la firma col Milan può saltare

Valutazioni in corso in casa rossonera per una firma: sembrava tutto fatto, ma adesso l’affare rischia di saltare

La sosta per gli impegni delle Nazionali è stata molto utile al Milan per recuperare energie e riordinare le idee. I successi contro Lecce e Como hanno sicuramente regalato un po’ di tranquillità a tutto l’ambiente. Inoltre, le due vittorie hanno permesso a Sergio Conceicao e ai suoi ragazzi di tenere aperta una piccola speranza per la corsa Champions: il quarto posto è distante sei punti e le altre concorrenti non danno garanzie di rendimento e di punti. Il Milan deve assolutamente vincere a Napoli al rientro, così come è necessario arrivare fino in fondo alla Coppa Italia.

Ultimi due mesi di stagione e poi sarà, molto probabilmente, rivoluzione. A meno di clamorosi colpi di scena, in casa rossonera ci saranno un bel po’ di cambiamenti, con una costante: Giorgio Furlani. L’amministratore delegato continuerà a guidare tutta l’area sportiva, dubbi invece sul futuro di Ibrahimovic e Moncada. Arriverà un direttore sportivo e con lui si sceglierà l’allenatore e poi le mosse di mercato. A prescindere da questo, in casa rossonera ci sono riflessioni in corso in merito ad una firma che, invece, sembrava ormai imminente e scontata.

Milan-Maignan, rinnovo a rischio? Le ultime

Il Milan di recente ha annunciato il rinnovo di contratto di Tijjani Reijnders: nuovo accordo fino al 2030 per l’olandese, che così si lega al club rossonero e alla città (nella quale è nato anche il suo primogenito) per moltissimo tempo. Un rinnovo che li blinda senz’altro, ma in caso di offerte importanti, e questo vale per tutti – e non da oggi -, si faranno delle valutazioni. E, a proposito di questo, in casa Milan si riflette su un altro rinnovo: Mike Maignan.

L’accordo fra le parti, come raccontiamo da mesi, è ormai raggiunto: rinnovo fino al 2028 (con opzione per un altro anno) a 5,5 milioni, lo stesso stipendio percepito da Rafael Leao. Che è considerato il tetto massimo. Il rendimento di Maignan negli ultimi mesi però non è stato dei migliori; anzi, il portiere francese si è reso protagonista in negativo di molti errori, e non sembra dare più la stessa sicurezza di prima.

La sosta per gli impegni delle Nazionali forse però ci hanno regalato un nuovo Maignan: è stato decisivo per il passaggio del turno della Francia in Nations League contro la Croazia e chissà che questa parentesi non possa averlo aiutato mentalmente. I tifosi del Milan, e il Milan stesso, incrociano le dita: tutte le parti in causa vogliono arrivare al rinnovo di contratto ma in questo momento è giusto che ci siano delle riflessioni. E spunta anche qualche nome come possibile sostituto: Lucas Chevalier ancora del Lille è un’idea ma la priorità è il rinnovo di Mike.