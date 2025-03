Avventura ai titoli di coda: l’addio al Milan è una certezza

Il Milan ha deciso, ci sarà la separazione con il giocatore a fine stagione: avventura in rossonero ai titoli di coda

Non solo la Juventus, anche il Milan in estate darà il via ad una nuova rivoluzione dopo una stagione piena di alti e bassi che non ha dato stabilità al progetto rossonero.

La dirigenza vuole riportare il Diavolo ai fasti di un tempo e per questo motivo ha intenzione di portare sulla panchina un allenatore di esperienza che possa portare subito risultati. Al termine della stagione, il Milan saluterà Sergio Conçeiçao e, se non ci saranno clamorose sorprese, dovrebbe riportare sulla propria panchina a Massimiliano Allegri, pronto a rimettersi in gioco dopo essere rimasto fermo per un anno a ricaricare le batterie dopo il triennio alla Juventus.

Solo Allegri ovviamente non basterà al Milan per tornare a vincere ed i rossoneri sono chiamati a muoversi bene anche sul mercato senza commettere errori. Un mercato che sarà finanziato non solo dagli introiti di questa stagione, ma anche da alcune cessioni eccellenti che permetteranno ai rossoneri di fare cassa.

Molti giocatori potrebbero lasciare il Milan una volta conclusa la stagione e alcuni sono già con la valigia in mano. Tra questi vi è Fikayo Tomori che, dopo aver rifiutato di lasciare i rossoneri a gennaio dicendo no alla Juventus, dovrebbe svuotare il suo armadietto nella prossima sessione di mercato.

Milan, Tomori addio: l’inglese sarà ceduto in estate

Le possibilità che Fikayo Tomori possa restare al Milan si stanno avvicinando progressivamente allo zero. Il difensore inglese, già vicino all’addio nell’ultima sessione di mercato, non rientrerebbe nei progetti rossoneri per il prossimo anno e la dirigenza si augura che in estate possa arrivare l’offerta giusta per salutarlo in maniera definitiva.

A gennaio su Tomori era forte l’interesse della Juventus, ma i bianconeri hanno virato su altri obiettivi vista la poca disponibilità del difensore al trasferimento a Torino ed appare difficile che possano tornare su di lui la prossima estate. Difficile anche la pista Tottenham che preferirebbe puntare sul giocatore del Crystal Palace Marc Guehi anziché su di lui.

Il Milan, comunque, non ha perso le speranze ed è convinto che nella prossima sessione di mercato ci sarà qualche squadra decisa a puntare su Tomori. Lo stesso difensore è conscio del fatto che i rossoneri non vogliano più puntare su di lui e si sta guardando intorno, sperando di trovare il club giusto per ripartire. Ad oggi appare più probabile un trasferimento all’estero anziché in Italia e non è da escludere un ritorno in Premier League.