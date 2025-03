I tre gioielli via in prestito: il Milan li manda a giocare in Serie A

Il Milan a caccia di sistemazioni in Serie A per i suoi tre gioielli: i giocatori potrebbero trasferirsi in prestito, i dettagli

Non è stata una stagione difficile soltanto per il Milan prima squadra. Anche il primo anno di vita del Milan Futuro è stato problematico: la sconfitta dello scorso week-end contro l’Arezzo avvicina sempre più i giovani rossoneri alla terribile retrocessione in Serie D. Il cambio in panchina da Daniele Bonera a Massimo Oddo non ha portato grossi frutti: un cambio tardivo e che non ha provocato alcun tipo di scossa. Non è servito nemmeno il corposo calciomercato di gennaio, con l’arrivo di giocatori importanti come il difensore Camporese.

Una stagione difficile quindi, per la squadra così come per i ragazzi. Alcuni di quelli che dovevano essere i pilastri della squadra, dopo che sono stati i pilastri della stupenda Primavera di Ignazio Abate, hanno incontrato non poche difficoltà anche a causa di una gestione da parte del club sbagliata. Fra questi ci sono senza ombra di dubbio Camarda, Bartesaghi e Zeroli, sui quali bisognerà fare dei ragionamenti migliori per quanto riguarda la prossima stagione.

Milan, tre cessioni in prestito: i dettagli

Meriterà un’attenzione particolare Camarda: a gennaio doveva andare in prestito al Monza, così da giocare di più e mettere minuti nelle gambe, ma all’improvviso qualcosa è andato storto e il giovane centravanti è rimasto sotto le direttive di Sergio Conceicao. Che, a differenza di Fonseca, lo utilizza molto poco anche perché a gennaio sono arrivati Gimenez e Joao Felix. L’attaccante, che è nel momento più importante della sua carriera, ha dovuto fare i conti con le idee molto poco chiare in società per la sua gestione.

A giugno non bisognerà ripetere lo stesso errore: per lui è fondamentale giocare e per questo il Milan, insieme al suo entourage, deve trovare la sistemazione migliore per lui magari ancora in Serie A ma solo in una squadra che gli possa garantire minutaggio: Genoa, Parma e Como le ipotesi. Lo stesso vale anche per gli altri due: Zeroli è andato al Monza e qualche chance Nesta gliel’ha data, compresa la partita a San Siro contro l’Inter, ma anche lui come Camarda ha bisogno di giocare e di essere protagonista ad alti livelli.

Idem per Bartesaghi, del quale si parla molto poco ma anche lui ha delle qualità molto importanti. Il Milan ha in mano tre giocatori di sicuro valore e deve fare in modo di valorizzarli nel miglior modo possibile. Senza dimenticare Mattia Liberali, protagonista in questi giorni con la doppietta con l’Italia U-19 contro la Spagna. A proposito di gestioni sbagliate, anche la sua è stata finora molto strana.