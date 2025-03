Il Milan saluta Leao, già trovato l’erede: arriva per 40 milioni

Rafa Leao è già ai saluti, il Milan ha trovato il possibile erede: può arrivare per 40 milioni, tutti i dettagli

La pausa per le nazionali è servita al Milan per fare ordine nella pianificazione del prossimo futuro. Con o senza Champions, è certo infatti che in estate ci sarà una vera rivoluzione sul mercato, e che i rossoneri dovranno uscire rafforzati da tutte le operazioni che riusciranno a concludere. Compresa la cessione di Rafa Leao, ormai quasi certa. Il portoghese sembra destinato ai saluti, ma al suo posto potrebbe arrivare un ‘erede’ in grado di far innamorare i tifosi.

Decisiva per il futuro di Leao sarà ovviamente non solo la volontà del calciatore, che accetterà probabilmente di cambiare aria solo davanti alla proposta, economicamente più vantaggiosa, di un grande club europeo, ma anche l’arrivo di una proposta davvero importante per le casse del Milan.

Non che si possa sperare di avvicinarsi alla clausola rescissoria inserita nel contratto del lusitano, una clausola da ben 175 milioni. E probabilmente non si arriverà nemmeno ai 100 milioni che, un paio d’anni fa, qualcuno avrebbe anche potuto offrire al Milan per strappare il campione portoghese.

La sensazione è che, però, per meno di 70-80 milioni Leao non si muoverà, e che buona parte di quel patrimonio il club abbia già deciso di investirla su un potenziale fuoriclasse diventato, secondo fonti spagnole, la massima priorità di mercato per il Milan in caso di partenza del numero 10.

Svolta nel futuro di Leao: l’addio è scontato, scelto il suo erede

A fornire il consueto assist al Milan per la pianificazione del proprio mercato è stato ancora una volta quel Chelsea da cui spesso i rossoneri hanno attinto negli ultimi anni, con risultati ondivaghi, come dimostrato dall’impatto avuto prima da Pulisic, poi da Joao Felix.

Stando a quanto riferito da Todofichajes.net, in caso di cessione di Leao, con club come PSG e lo stesso Chelsea sempre più interessati, il Milan non avrebbe dubbi sul giocatore su cui investire per il futuro. E il prescelto sembrerebbe essere Noni Madueke, 23enne inglese dal potenziale immenso.

Rapido, imprevedibile, in grado di giocare con naturalezza su entrambe le fasce, l’ex PSV Eindhoven è stato protagonista in questi anni di stagioni tutto sommato positive in Premier, collezionando con il Chelsea 17 gol e 7 assist in 74 presenze. Numeri ancora non straordinari ma comunque promettenti per un ragazzo giovane e in attesa della grande occasione per esplodere definitivamente.

Una chance che potrebbe essergli offerta proprio dallo stesso Milan, pronto a scommettere su di lui per il futuro, investendo anche una somma molto importante da circa 40 milioni. A dimostrazione di quanto la dirigenza creda nel suo potenziale e sia intenzionata a fare di lui un degno erede di Leao. Con la speranza che anche Madueke possa risultare decisivo per la vittoria di almeno un grande trofeo nel prossimo futuro.