La conferma è possibile: il Milan ha chiesto lo sconto

Il Milan ha chiesto lo sconto per un acquisto a titolo definitivo: a sorpresa, il giocatore può restare anche il prossimo anno

Programmare la prossima stagione è diventata una priorità in casa Milan. Mancano pochi mesi alla fine di quella in corso: alla squadra non resta che provare a raggiungere il quarto posto, ora distante sei punti, e a vincere la Coppa Italia. Al rientro dalla sosta ci saranno subito due appuntamenti importanti: il Napoli in campionato al Diego Armando Maradona e l’Inter nella semifinale d’andata del torneo.

Sergio Conceicao vuole provare a raggiungere entrambi gli obiettivi per provare a conquistarsi la conferma, anche se ad oggi sembra molto difficile a prescindere da tutto. La scelta del direttore sportivo sarà cruciale per questa decisione, così come per tutto il resto del calciomercato estivo. Il Milan deve prendere delle decisioni importanti su alcuni giocatori e non solo: fra questi c’è Tammy Abraham, preso sul finire dell’estate scorsa in prestito secco dalla Roma in uno “scambio” con Alexis Saelemaekers.

Al Milan con lo sconto: affare possibile

L’attaccante inglese ha avuto un ottimo impatto nelle ultime due gare contro Lecce e Como, in particolare in quest’ultima con un assist al bacio per il gol decisivo di Tijjani Reijnders. Di certo quest’assist non basta per guadagnarsi la conferma, anche perché questa dipende da diversi fattori anche di natura economica. Dalla capitale infatti avanzano richieste molto alte per la cessione a titolo definitivo dell’ex Chelsea.

L’estate scorsa, al momento dell’accordo fra le società, la Roma valutava il cartellino di Abraham 30 milioni. Un anno dopo, la cifra continua ad essere esagerata: l’inglese segna pochissimo per essere un centravanti e, in generale, il rendimento non vale quel tipo di spesa. Il Milan lo sa benissimo ma non chiude comunque definitivamente le porte ad una sua permanenza: è ancora possibile, ma solo se si dovessero verificare alcuni incastri. Senza Champions ed Europa League, i rossoneri avrebbero ancor più interesse a trattenerlo ma non per più di 15 milioni: è questo il tetto massimo fissato dal Milan verso la Roma per l’acquisto del giocatore a titolo definitivo.

Ma non è finita perché c’è un altro ostacolo ed è l’ingaggio: Abraham alla Roma guadagna 6 milioni a stagione, anche in questo caso parliamo di una cifra spropositata in relazione al valore del giocatore; inoltre, al Milan solo Leao guadagna cifre simili. Ecco quindi che l’ex Chelsea dovrà ridursi, e anche di molto, l’ingaggio per poter restare in rossonero. Se queste due condizioni dovessero verificarsi, ci sarebbero buone possibilità per una sua permanenza a Milano.