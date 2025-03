La Ferrari lo caccia, la figuraccia è inammissibile: via dopo due gare

Inizio di Mondiale di F1 2025 al di sotto delle aspettative per la scuderia di Maranello: servono risultati, altrimenti…

La pole position e la vittoria nella sprint race di Lewis Hamilton avevano generato tanto entusiasmo nel box Ferrari in Cina. C’era la consapevolezza che la gara di domenica sarebbe stata più impegnativa, ma non così pessima come lo è stata.

Charles Leclerc è arrivato quinto al traguardo, mentre il compagno di squadra sesto. Distacchi pesanti rispetto al vincitore Oscar Piastri della McLaren. Il peggio è avvenuto nel post-gara, quando le investigazioni dei commissari FIA hanno portato alle squalifiche di entrambi i piloti del team di Maranello, che ha così lasciato Shanghai con 0 punti. Una brutta botta per la classifica.

F1 GP Cina 2025, disfatta Ferrari: cosa è successo a Leclerc e Hamilton

La SF-24 del monegasco è stata trovata leggermente al di sotto del limite di peso (800 chilogrammi, la sua macchina pesava circa 799) previsto dal regolamento della Formula 1. Invece, quella di Hamilton aveva il pattino con uno spessore compreso tra gli 8.6 e gli 8.5 millimetri: la regola stabilisce che avrebbe dovuto misurare almeno 9 mm di spessore.

La Ferrari non ha contestato le misurazioni effettuate dai commissari della Federazione Internazionale, ha ammesso di aver compiuto degli errori, seppur in buona fede. Chiaramente, ci sono state anche le scuse nei confronti di Leclerc e Hamilton, assolutamente incolpevoli di questa situazione imbarazzante e anche umiliante.

Una scuderia prestigiosa come la Ferrari non può farsi squalificare due macchine in un gran premio. Era una “doppietta” mai successa nella storia della scuderia. I vertici aziendali sono, giustamente, infuriati per quanto successo. C’è anche chi pensa che lo stesso team principal Frederic Vasseur possa finire sotto accusa e rischiare il posto se nei prossimi GP non dovesse esserci un miglioramento dei risultati.

Questo dovrebbe essere un anno nel quale la Ferrari torna concretamente a lottare per il titolo mondiale di F1, ma finora ha deluso un po’ le aspettative. Pole e sprint vinta con Hamilton in Cina sono state una bella illusione per il box rosso, poi tornato alla realtà. Leclerc ha dichiarato che senza ala anteriore danneggiata avrebbe potuto lottare persino per vincere a Shanghai, però non abbiamo la controprova. Forse un po’ troppo ambiziosa la sua affermazione.