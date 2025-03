Milan, accelerata di Furlani: nuovo rinforzo in arrivo

L’amministratore delegato rossonero si sta impegnando in prima persona per un ingaggio molto importante: il nuovo ds.

La stagione del Milan è stata al di sotto delle aspettative, con errori evidenti ai quali dover porre rimedio per il futuro. Oltre agli sbagli di allenatori e calciatori sul campo, ci sono stati anche quelli di una dirigenza troppo inesperta per gestire un club così importante.

Fortunatamente, in via Aldo Rossi hanno capito che è necessario affidarsi a un nuovo direttore sportivo: una figura esperta e che conosca il calcio italiano. Un uomo di campo, ma anche bravo a comunicare. La formula del “gruppo di lavoro” con la triade Furlani-Ibrahimovic-Moncada non ha funzionato alla perfezione in questi due anni. Serve cambiare qualcosa e va fatto nel modo giusto, non si può sbagliare scelta.

Nuovo direttore sportivo Milan: la mossa di Furlani

Diversi nomi sono stati accostati al Milan in queste settimane. In un primo momento sembrava essere Igli Tare il grande favorito per diventare il nuovo ds, ma da un po’ di giorni è Fabio Paratici ad essere balzato in pole position.

Sky Sport ha confermato quanto anticipato da Serieanews.com: è l’ex di Sampdoria, Juventus e Tottenham è un nome più che concreto. Giorgio Furlani e Paratici hanno avuto un lungo contatto nelle scorse ore e si è parlato della possibilità di lavorare insieme in vista della prossima stagione.

Sky Sport specifica che non c’è ancora una decisione definitiva da parte del Milan, che comunque con Furlani avrà contatti anche con altri dirigenti. Paratici viene dato come prima scelta da diverse fonti giornalistiche e oggi viene naturale pensare che toccherà proprio a lui, grande conoscitore del calcio italiano e anche internazionale, assumere il ruolo di direttore sportivo rossonero.

Da ricordare che Paratici non potrà essere operativo fino al 20 luglio a causa della squalifica comminata per il processo plusvalenze che ha riguardato la Juventus. Questo è un fattore che probabilmente fa riflettere Furlani, anche se alla fine il 52enne emiliano potrebbe essere ingaggiato lo stesso.

Altri nomi trapelati in queste settimane, oltre a quello del già citato Tare, sono: Tony D’Amico (Atalanta), Thiago Scuro (Monaco), Markus Krösche (Eintracht Francoforte) e Kim Falkenberg (Bayer Leverkusen). Quest’ultimo appare abbastanza improbabile, dato che solo a inizio marzo le Aspirine lo hanno nominato ufficialmente ds.