Milan attacca il cartello “vendesi”, un big se ne va per 25 milioni

Un calciatore rossonero lascerà sicuramente Milanello e il suo prezzo è già stato fissato: le offerte non mancheranno.

I prossimi mesi saranno importanti per stabilire chi verrà confermato e chi invece dirà addio al Milan. Sono praticamente tutti sotto esame, anche se non mancano giocatori che sanno già di rimanere e altri che invece sono consapevoli che verranno ceduti.

Nella lista di coloro che sono destinati a lasciare Milanello figura Fikayo Tomori, che già nel corso dell’ultima sessione invernale del calciomercato era stato ad un passo dalla cessione. Il club rossonero aveva accettato l’offerta del Tottenham, ma il giocatore ha rifiutato il ritorno in Premier League e ha preferito continuare la sua avventura a Milano.

L’ex Chelsea era convinto che sarebbe riuscito a ritagliarsi il suo spazio, anche perché Sergio Conceicao a inizio gennaio si era opposto alla sua partenza. L’allenatore portoghese lo aveva rilanciato come titolare ed era diventato Strahinja Pavlovic il sacrificabile, solo successivamente le cose sono cambiate.

Calciomercato Milan, futuro Tomori: possibile ritorno in Premier League

A fine gennaio-inizio febbraio Tomori era nel mirino del Tottenham e dell’Aston Villa, prima ancora era stata la Juventus a farsi avanti. Le richieste non mancavano e non mancheranno neppure nella prossima sessione estiva del calciomercato.

Il Milan ha già fissato il prezzo per la cessione del difensore inglese: 25 milioni di euro. Per questa cifra il giocatore verrà lasciato libero di lasciare la maglia rossonera. La sensazione è che il ritorno in Premier League rappresenti la soluzione più probabile, anche perché forse lo aiuterebbe maggiormente a riconquistare la convocazione nella nazionale maggiore dell’Inghilterra.

Tomori ci tiene a rappresentare il suo Paese e ha bisogno di giocare con continuità per convincere il commissario tecnico Thomas Tuchel. Al Milan è reduce da sei panchine consecutive e probabilmente sabato a Napoli arriverà la settima. Non può essere contento della sua situazione e certamente il suo entourage si sta già guardando attorno per trovargli una nuova sistemazione per la prossima stagione.

Il Tottenham potrebbe farsi nuovamente avanti, così come l’Aston Villa e altre squadre della Premier League. Da non escludere neppure che Tomori possa rientrare in una operazione di scambio, anche se oggi si tratta ancora di un’ipotesi. Ad ogni modo, il prezzo del suo cartellino è chiaro e il Milan attende un’offerta in linea con la valutazione fatta per il difensore inglese in scadenza a giugno 2027.