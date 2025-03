Milan, infortunio in Nazionale: è uscito dolorante dal campo

Il giocatore del Milan ha accusato un problema fisico durante una partita con la Nazionale ed è stato costretto al cambio

La sosta per gli impegni della Nazionale, dopo un inizio anno pieno zeppo di impegni, è stata sicuramente una boccata d’aria per il Milan e per Sergio Conceicao. Nel corso di questa settimana di stop, l’allenatore ha potuto continuare a lavorare sulla condizione fisica dei suoi giocatori e sulla qualità del gioco, molto scadente in questi mesi. Ma le partite con le varie selezioni sono vissute sempre con grande ansia da società e allenatori per eventuali infortuni e il Milan lo sa bene visto quanto accaduto in passato con Maignan e Bennacer.

Durante questa sosta, per fortuna, non è successo nulla: Theo Hernandez aveva già fastidio quando è partito per il ritiro della Nazionale ma ieri contro la Croazia ha giocato senza problemi e quindi si può tirare un sospiro di sollievo. E adesso il Milan spera di fare lo stesso per Santiago Gimenez: ieri l’attaccante ha giocato la finale della CONCAF Nations League con il Messico contro il Panama (vittoria per 2-1) e, nei minuti finali del match, è stato sostituito per un problema fisico.

Infortunio Gimenez in Nazionale, le ultime

Come riportato da Gianluca Di Marzio, al momento non ci sono notizie in merito all’infortunio di Gimenez: non sembra essere niente di preoccupante ma ne sapremo di più soltanto nelle prossime ore. Probabilmente si sottoporrà già a degli esami in Nazionale per capire se c’è qualcosa o meno, dopodiché il Milan farà le sue valutazioni una volta che il giocatore sarà rientrato a Milanello.

Potrebbe trattarsi di una semplice botta o di un qualcosa di passeggero. Speriamo che sia così, visto che il Milan ha fortemente bisogno di lui nelle prossime settimane: al rientro dalla sosta c’è il Napoli al Diego Armando Maradona, dopodiché la semifinale di Coppa Italia d’andata contro l’Inter. I rossoneri hanno due obiettivi per questo finale di stagione: provare a raggiungere il quarto posto in classifica, e quindi la qualificazione alla prossima Champions League, e vincere la coppa di lega, così per salvare un minimo la faccia. Gimenez sta riscontrando qualche difficoltà in queste ultime settimane ma resta un giocatore importante per il Milan, ecco perché si incrociano le dita nella speranza che il problema accusato ieri sia una roba di poco conto. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore.