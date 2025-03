Theo Hernandez resta al Milan: l’allenatore lo vuole a tutti i costi

Può esserci una svolta importante per il futuro di Theo Hernandez. Ecco le ultimissime novità legate al terzino francese

E’ ormai da settimane che non si fa altro che parlare del futuro di Theo Hernandez. Il terzino francese, protagonista di una stagione più che complicata, ha un contratto fino al 30 giugno 2026. A poco più di un anno dalla scadenza del suo accordo con il Milan, non c’è alcuna intesa per il prolungamento.

Come più volte scritto, la volontà di Hernandez, legatissimo al Diavolo, è quella di rimanere a vestire in rossonero, di fatto di legarsi a vita al club con cui è diventato grande. Non è proprio dello stesso avviso il Milan, che non ha mai negato il desiderio di rinnovare il contratto per il giocatore, ma era pronto a venderlo per una cifra sui 40 milioni di euro.

Oggi, 25 marzo 2025, è difficile prevedere il futuro di Theo Hernandez, ma ormai in molti sono convinti che la sua avventura in rossonero sia giunta al capolinea. Non ci sarebbero più i margini per un rinnovo, nonostante la volontà delle parti. Un addio così a giugno appare inevitabile: la cessione, chiaramente, sarebbe la via più semplice da intraprendere per il Milan, che non ha alcuna intenzione di perdere a zero il suo assistito. Questa però è una possibilità che non si può scartare, considerando che tutto passerà dalla volontà di Theo Hernandez.

Theo Hernandez resta al Milan grazie al nuovo mister

Il francese di certo non andrà a giocare per una squadra che non sia top e se questa squadra non dovesse arrivare a bussare alle porte del Diavolo, una sua permanenza fino al termine del contratto diventerebbe una possibilità più che concreta.

Ma all’orizzonte potrebbe prospettarsi una svolta clamorosa. Nelle scorse ore si è parlato con insistenza di Cesc Fabregas, balzato in pole per il dopo Sergio Conceicao. Se lo spagnolo dovesse davvero sbarcare a Milano, per allenare i rossoneri, la percentuale di vedere Theo Hernandez ancora al Diavolo aumenterebbero non di poco.

D’altronde Fabregas lo avrebbe voluto a tutti i costi al Como, tanto da spingere la proprietà a spendere sui 40/50 milioni di euro per acquistarlo dal Milan nell’ultima sessione di mercato. Un attestato di stima non indifferente visto il momento complicato di Theo Hernandez. Con lo spagnolo alla guida, il francese potrebbe così ritrovare il sorriso e tenersi il Milan come ha sempre voluto.