Tonali-Milan, c’è la data del ritorno: i tifosi ora sono impazienti

Le ultimissime sul futuro di Sandro Tonali, che continua a far parlare di se. Il punto della situazione: ecco le novità che fanno impazzire i tifosi

Sandro Tonali è tornato a far battere i cuori di tanti tifosi del Milan. La prestazione totale con la maglia azzurra nel corso di Italia-Germania, match valevole per l’andata dei quarti di finale di Nations League, non è certo passata inosservata.

Il centrocampista continua a fare emozionare quelli che per sempre saranno i suoi sostenitori e che sognano il ritorno in maglia Milan. Quel gol nel suo stadio è ricco di ricordi e speranze. Tutti i cuori rossoneri, compreso quello di Sandro Tonali, sono convinti, infatti, che prima o poi si tornerà ad esultare insieme. E’ solo questione di tempo perché certi amori – si sa – fanno dei giri immensi e poi ritornano.

Il ritorno in Serie A non è certo programmato per la prossima estate. Sandro Tonali deve ancora sdebitarsi con un club e una tifoseria che lo hanno coccolato durante il suo periodo più complicato della sua carriera. La squalifica per calcioscommesse è ormai un lontano ricordo e a vederlo giocare sembra che non si sia mai fermato.

Milan-Tonali ancora insieme: ecco quando

Al Newcastle ha trovato casa e almeno per un’altra stagione lo sarà. I Magpies non hanno certo esigenze di vendere, ma difficilmente si opporranno ad una sua partenza. Serviranno però parecchi soldi: è difficile che il centrocampista italiano faccia le valigie per meno di 50 milioni di euro.

Bisognerà, dunque, trovare la quadra con l’inserimento di alcune contropartite tecniche. Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek, oltre che Fikayo Tomori, ad esempio, potrebbero essere nomi spendibili. Come detto, però, Tonali non lascerà il Newcastle prima del 2026. E’ quello l’anno del possibile ritorno al Milan. Un Milan, che chiaramente dovrà farsi trovare all’altezza.

Servirà una squadra ambiziosa, qualificata in Champions League, pronta ad accogliere il miglior centrocampista italiano. Battere la concorrenza potrebbero non essere poi così complicato vista la volontà dello stesso Sandro Tonali, ma il Diavolo deve comunque sapere che la Juventus è lì alla finestra pronta a mettere le mani sul giocatore. Difficile, invece, che possa provarci l’Inter. Al nerazzurro ha già detto no e non faticherebbe a farlo nuovamente. Tonali al Milan dovrebbe chiaramente ridursi il suo stipendio per tornare a sognare insieme.