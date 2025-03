Bayer Leverkusen, blitz in casa Milan: pronti 25 milioni

Il club tedesco ha messo nel mirino un calciatore della squadra di Conceicao: potrebbe arrivare una proposta concreta nei prossimi mesi.

I prossimi mesi saranno determinanti per capire chi resterà e chi lascerà il Milan. Ci sono alcuni calciatori che hanno un futuro incerto e che si giocano le loro chance di rimanere nelle restanti partite della stagione. Poi, ovviamente, tanto dipenderà dalle offerte che arriveranno.

Anche se in questa annata la squadra non ha brillato particolarmente, tolte poche eccezioni, non mancheranno richieste per i giocatori rossoneri nella prossima sessione estiva del calciomercato. Potrebbe esserci anche qualche cessione “pesante”, considerando che probabilmente il club non potrà usufruire dei premi UEFA derivanti dalla qualificazione in Champions League e che ci saranno diversi rinforzi da prendere per migliorare l’organico.

Vendere, vendere bene soprattutto, diventerà importante per finanziare la campagna acquisti. Il Diavolo deve rilanciarsi e non può permettersi di sbagliare scelte cruciali come quelle inerenti alla costruzione della squadra, oltre che l’allenatore che dovrà guidarla.

Milan, un difensore richiesto in Bundesliga

In difesa ci sono almeno due calciatori che vengono dati per sicuri partenti: Emerson Royal e Fikayo Tomori. Sul brasiliano non c’è nessun dubbio, ancora oggi non si capisce l’insistenza nel volerlo ingaggiare. Molto probabile la cessione di Theo Hernandez, se non verrà trovato un accordo sul rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2026.

Attenzione alla situazione di Malick Thiaw, per il quale erano arrivate richieste dalla Premier League durante l’ultima finestra estiva del calciomercato. In particolare, fu il Newcastle United a farsi avanti e poi ad abbandonare la pista per puntare su altri obiettivi. Non è escluso un ritorno di fiamma dei Magpies o di altre società.

Ma la novità arriva dalla Germania e riguarda l’interesse del Bayer Leverkusen. Secondo quanto rivelato dall’autorevole fonte giornalistica BILD, l’attuale direttore sportivo Kim Falkenberg era stato a San Siro in occasione della partita di Champions League tra Milan e Feyenoord.

Thiaw, che ha disputato una stagione nel settore giovanile delle Aspirine, sarebbe aperto a un ritorno in Bundesliga. BILD spiega che la dirigenza del Milan una decisione al più presto da parte sua: rinnovo del contratto (scadenza attuale giugno 2027) oppure trasferimento.

La squadra di Sergio Conceicao rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League, competizione che invece Thiaw giocherebbe trasferendosi al Bayer Leverkusen. E il ritorno in Germania potrebbe anche aiutarlo a tornare nel giro della nazionale maggiore, puntando a rientrare nei convocati per il Mondiale 2026.

Il prezzo indicato per l’operazione è di 25 milioni di euro, una cifra che permetterebbe al Milan di fare una discreta plusvalenza. Il Bayer Leverkusen finanzierebbe l’operazione grazie al riscatto di Odilon Kossounou da parte dell’Atalanta, che per 25 milioni può acquistare il cartellino del difensore ivoriano a titolo definitivo.