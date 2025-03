Dalla Roma al Milan, nome nuovo per i rossoneri: colpo a sorpresa

Nome nuovo per il mercato del Milan in estate: arriva dalla Roma ed è uno dei migliori in Europa nel suo ruolo

Il Milan deve prendere decisioni importanti da qui ai prossimi mesi. La prima riguarda la figura del direttore sportivo: dopo averla ignorata per due anni, finalmente la società ha capito che è indispensabile per un progetto tecnico serio e di alto livello. Si va verso Fabio Paratici: l’ex Juventus è l’uomo scelto da Giorgio Furlani, l’amministratore delegato del club, e potrebbe essere annunciato a breve. Dopo la tentazione Igli Tare, nome promosso da Zlatan Ibrahimovic, adesso sembra essere Paratici il prescelto.

Con lui si lavorerà per programmare il futuro: da lui passerà anche la scelta dell’allenatore, con Fabregas che sembra aver preso quota in questi ultimi giorni, e così anche del mercato. Fra le scelte da prendere ci sarà anche quella relativa a Maignan: con lui c’è l’accordo per il rinnovo ma le ultime deludenti prestazioni hanno aperto un po’ di riflessioni in casa rossonera. Così si sta prendendo in considerazione anche l’idea di far saltare l’intesa: se dovesse andare così, il Milan avrà bisogno di un altro portiere.

Milan, idea dalla Roma: colpo da 30 milioni

Lucas Chevalier del Lille è una delle idee che il Milan sta prendendo in considerazione: anche lui francese, sta facendo davvero molto bene in Ligue 1 ed è un profilo che molti club stanno seguendo. Attenzione però anche a qualche nome a sorpresa e uno di questi potrebbe arrivare da pochi chilometri di distanza: è attualmente il numero uno della Roma e le sue prestazioni recenti lo hanno reso uno dei portieri più interessanti d’Europa.

Si tratta di Mile Svilar, ex portiere del Benfica che, durante la scorsa stagione, ha trovato la titolarità con Daniele De Rossi dopo che è stato a lungo ignorato da José Mourinho in favore di Rui Patricio. Da quando è diventato il numero uno della Roma, il portiere ha più perso il posto e anche in questa difficile per la stagione è uno dei pochi che sta confermando il suo ottimo valore.

Un nome quindi da tenere in considerazione anche se è un’operazione difficile per una serie di motivi: le prestazioni hanno fatto lievitare il costo del cartellino, oggi superiore ai 30 milioni, e in più la Roma preferirebbe non venderlo ad una rivale. Insomma, affare difficile ma la pista è comunque viva. La priorità del Milan comunque è il rinnovo di Maignan, autore di ottime prestazioni in Nazionale: ci si aspetta lo stesso rendimento anche in rossonero in questo importante finale di stagione.