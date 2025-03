Finalmente la verità è venuta a galla, svelato quello che ha detto Hamilton in gara

Dopo la corsa di F1 a Shanghai è stata chiarita una cosa importante successa tra i piloti Ferrari: doveroso svelare i fatti reali.

Il Gran Premio di Cina è terminato con una grande delusione per la scuderia di Maranello, non ci sono dubbi. Sia Charles Leclerc sia Lewis Hamilton sono stati squalificati al termine della gara per due irregolarità diverse che, però, hanno prodotto lo stesso tipo di sanzione.

Non era mai successa nella storia della Ferrari una situazione del genere, un tipo di “doppietta” che nessun team vorrebbe mai fare. Già i risultati della corsa erano stati al di sotto delle aspettative, con il monegasco quinto e l’inglese sesto; le penalità arrivate a fine GP sono state una mazzata pesantissima, un’umiliazione difficile da digerire anche per i tifosi.

F1 GP Cina, chiarimento sul sorpasso Leclerc-Hamilton

Nel corso della gara c’è stato un momento nel quale Leclerc era più veloce di Hamilton e di conseguenza a quest’ultimo è stato dato l’ordine di far passare il compagno di squadra. Ciò è avvenuto dopo qualche giro e alcuni team radio di Lewis diffusi durante la corsa hanno fatto pensare che lui non fosse esattamente entusiasta della cosa. Ma la realtà era totalmente diversa.

Infatti, sentendo bene tutti i team radio è emerso che è stato proprio l’ex pilota di McLaren e Mercedes a proporre di scambiare le posizioni: “Penso che lascerò passare Charles, perché sono in difficoltà“. Questo messaggio non è stato trasmesso durante la diretta tv, pertanto i telespettatori non avevano un quadro completo della situazione e qualcuno sui social network ha anche rivolto delle critiche a Hamilton.

Lo swap non è avvenuto immediatamente perché Lewis si è ritrovato a dover sorpassare Lance Stroll in curva 14, il punto nel quale era stato concordato che Leclerc lo avrebbe superato. Il monegasco ha sopravanzato il pilota Aston Martin solo in un secondo momento e ha rischiato di perdere il DRS del teammate.

Successivamente a Hamilton è stato comunicato di nuovo di scambiare le posizioni in curva 14 e lui ha risposto: “Quando sarà vicino, sì“. Poi sono stati diffusi altri due team radio nei quali l’inglese sembrava aver cambiato idea, perché stava riducendo la distanza dalla Mercedes di George Russell. Ma le sue parole non rappresentavano alcun rifiuto rispetto a quanto era stato concordato, solo l’intenzione di attendere un attimo prima di procedere.

Non c’è stata nessuna resistenza da parte di Hamilton, che successivamente in curva 14 ha lasciato passare Leclerc. Non aver trasmesso il primo team radio con il suggerimento dato dallo stesso Lewis ha cambiato totalmente la percezione dei fatti. Una grave omissione da parte di chi viene chiamato a svolgere un determinato lavoro durante la diretta tv.

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, si è arrabbiato per quanto accaduto: “Si tratta di una farsa della FOM, perché la prima chiamata è arrivata da Lewis, che ci ha chiesto lui di effettuare lo scambio di posizioni. Ma per fare spettacolo, per creare confusione attorno alla situazione, hanno trasmesso solo la seconda parte. Ne parlerò con loro“. Giusta la presa di posizione del manager francese, non è corretto distorcere la realtà per fare un po’ di show, inutile.