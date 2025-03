Follia Milan, colpo grosso da 40 milioni: un altro inglese

La notizia che arriva dall’Inghilterra è clamorosa: il Milan ha chiesto informazioni per l’inglese, colpo assurdo da 40 milioni

Il Milan deve subito rialzare la testa dopo una stagione così negativa. Si ripartirà da un direttore sportivo: Fabio Paratici è in pole, in questi giorni ha incontrato di nuovo Giorgio Furlani per portare avanti i discorsi e arrivare ad un accordo, ma nel frattempo l’amministratore delegato rossonero non esclude altre piste. Igli Tare, che era stato inizialmente scelto da Ibrahimovic (prima del viaggio negli States di Furlani per incontrare Cardinale), Tony D’Amico e altri profili stranieri continuano ad essere in corsa, ma l’ex Juventus è il preferito in assoluto.

Con il nuovo dirigente si sceglierà poi l’allenatore e, insieme, si spera, si programmerà il calciomercato. Il Milan è stato molto attivo anche a gennaio con diversi colpi, in particolare quello che ha portato in rossonero Santiago Gimenez per 35 milioni. In estate però potrebbe essere utile, anche per mandare un segnale alla piazza, un colpo da novanta, l’acquisto di un giocatore affermato e importante. E in questo senso l’indiscrezione che arriva dall’Inghilterra calza a pennello.

Dal Manchester City al Milan, colpo da novanta

Nelle ultime sessioni di mercato il Milan si è aperto al mercato dei giocatori inglesi: prima di Fikayo Tomori, arrivato a gennaio 2021, l’ultimo calciatore proveniente dall’Oltremanica era stato David Beckham. Dopo il difensore, nel giro di poco tempo, sono arrivati anche Loftus-Cheek, Abraham e, l’ultimo, Walker. E a questi potrebbe clamorosamente aggiungersene un altro in estate: la notizia arriva dal Sunday Express.

Nel mercato dei colloqui fra per il riscatto di Walker (che il Milan eserciterà per 5 milioni), pare che i rossoneri abbiamo chiesto informazioni in merito alla situazione di Jack Grealish. Coi Citizens sta affrontando una stagione difficile, così come tutta la squadra. La società inglese, nelle ultime sessioni di mercato, ha deciso di avviare una vera e propria rivoluzione per iniziare un nuovo corso: sono stati acquistati tanti giocatori giovani, che hanno preso il posto della “vecchia guardia” e Walker è un esempio. Grealish potrebbe rientrare in questo avvicendamento: acquistato per oltre 100 milioni dall’Aston Villa tre anni fa, ora l’inglese vale molto meno e per acquistarlo potrebbero bastare 40 milioni.

C’è però da risolvere il dilemma tattico: Grealish è un classico esterno che parte da sinistra per rientrare verso il centro, posizione ad oggi (e si spera anche in futuro) occupata da Rafael Leao. Difficilmente l’inglese può giocare in una posizione più centrale dove perde un po’ del suo potenziale. Le qualità sono indiscutibili ma c’è questo bivio da risolvere, a meno che non dovessero arrivare offerte irrinunciabili, come quella del Newcastle per Tonali, per lo stesso Leao.