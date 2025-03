Il Milan cambia ancora in panchina: nuovo allenatore dalla Serie A

Il Milan punta ad un altro allenatore in Serie A: questa volta il progetto sembra essere davvero molto interessante, ma non sarà una trattativa facile

I rossoneri sono già sicuri di mandar via Sergio Conceiçao al termine di questa stagione e stanno cercando il profilo giusto per ripartire. Nelle ultime ore si è fatta strada una pista che porta dritta ad una delle rivelazioni del nostro campionato. Progetto futuribile e intrigante.

Questa stagione più che per il mercato ha dato i suoi problemi per le scelte che sono state fatte in panchina. Il duo Ibrahimovic e Furlani si è affidato prima a Paulo Fonseca e poi a Sergio Conceiçao. Due allenatori portoghesi, con esperienza in Italia, ma che non hanno mai trovato il bandolo della matassa. La rosa dei rossoneri non è poi così inferiore a quelle che la precedono, ma non sta tirando fuori quello che è il reale potenziale. Serve qualcosa in più a livello progettuale, un nome da Milan su cui rifondare un nuovo ciclo vincente.

Nelle ultime ore si era parlato con insistenza di Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Quest’ultimo era stato anche avvistato dalle parti di Milano, ma secondo quanto riferito dal suo amico e mentore Galeone, non tornerà ad allenare a Milanello. Per quanto riguarda Conte, invece, c’è sempre da capire se il contratto triennale con il Napoli potrà essere rescisso o se diventerà impossibile lasciare De Laurentiis dopo una sola stagione.

Cambia tutto in casa Milan: ora il favorito per la panchina è Fabregas

A quanto sembra, almeno secondo quanto riferito dai bookmakers, chi sta scalando diverse posizioni in questo momento è Cesc Fabregas. Nelle quote offerte da Sisal, l’allenatore spagnolo si gioca a 16, mentre il favorito resta ancora Allegri a 1,85. La sensazione, però, è che qualcosa sia cambiato e stia cambiando in questi giorni e che magari ci sia voglia di provare qualcosa di diverso.

Fabregas è legato al Como anche dalle quote azionarie del club in suo possesso e dovrebbe trattare una buona uscita piuttosto particolare con il club. Di certo con la volontà di entrambi si può trovare la chiave giusta di lettura per arrivare ad una soluzione. Quello che sarebbe chiaro è il profilo che il Milan intende seguire per il futuro, ovvero quello di un ragazzo in grado di offrire un progetto fresco, all’avanguardia e spettacolare, proprio come sempre stato nel DNA rossonero.