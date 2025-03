Il Milan mette 7 milioni sul piatto: colpo dal Cagliari in arrivo

Colpo da 7 milioni dal Cagliari per il Milan: il giocatore è una buona soluzione come riserva. Tutti i dettagli

Il Milan si prepara per questo finale di stagione: l’obiettivo è provare a raggiungere il quarto posto in classifica e vincere la Coppa Italia. Entrambi potrebbero aiutare Sergio Conceicao a guadagnarsi la conferma sulla panchina rossonera, ma è molto più probabile un cambio. L’arrivo del nuovo direttore sportivo, che sarà Fabio Paratici con tutta probabilità, scioglierà la riserve: sarà lui, insieme all’immancabile Giorgio Furlani, a decidere chi dovrà guidare la squadra il prossimo anno.

Dopo che si è parlato a lungo di Massimiliano Allegri, in questi giorni è spuntato fuori con forza il nome ci Cesc Fabregas, un profilo completamente diverso sotto ogni punto di vista: segnale lampante che, al momento, sono solo voci di corridoio e indiscrezioni. Dal diesse dipenderanno anche le prossime scelte di mercato e alcune di queste potrebbero essere anche sorprendenti. Fra i giocatori sotto la lente di ingrandimento ce n’è uno che arriva da Cagliari e che sta facendo molto bene.

Colpo Milan dalla Serie A, affare da 7 milioni

Fra le scelte importanti da prendere a giugno ce n’è una che riguarda Theo Hernandez. Con lui la questione rinnovo è molto complicata: il Milan non sembra intenzionato a prolungare l’accordo mentre da parte del giocatore c’è tutta la volontà di farlo, come ribadito più volte anche dal suo entourage. Segnali incoraggiati dalla società però non arrivano, almeno per adesso. E il fatto che a gennaio sia stato venduto al Como per 40 milioni è un altro chiaro indizio sulla volontà del club.

Oltre a Theo Hernandez, potrebbe andar via anche Emerson Royal: era stato venduto anche lui a gennaio al Fenerbahce per 20 milioni, poi l’infortunio grave col Girona, che ancora oggi lo tiene fuori dai campi, ha fatto saltare tutto. Per lui al Milan però, dopo un solo anno, sembra non esserci ormai più spazio. Il Milan riscatterà Walker e punterà tutto su Alex Jimenez, una delle pochissime note liete di questa stagione rossonera.

Al gruppo di terzini si potrebbe aggiungere anche Zortea del Cagliari, profilo molto interessante e soprattutto versatile: potrebbe tranquillamente ricoprire il ruolo di terzino a destra e a sinistra. Costa 7 milioni ed è un buon affare. Ovviamente sarebbe un acquisto come riserva: in caso di cessione di Theo Hernandez, il Milan dovrà assolutamente trovare un sostituto alla sua altezza e fare un investimento importante: De Cuyper del Club Bruges è quello che serve.