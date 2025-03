Non sarà riscattato: torna al Milan per restare, si giocherà le sue carte

Nuovi colpi di scena per quello che riguarda il calciomercato del Milan con i rossoneri che potrebbero veder saltare un riscatto di un calciatore partito in prestito durante la scorsa estate.

Mancano ancora diverse settimane all’apertura ufficiale del calciomercato ma in casa Milan è già tempo di valutazioni sulla rosa a disposizione per capire su chi puntare in vista della prossima stagione.

Prima di procedere ad acquisti e cessioni, i rossoneri dovranno capire quali giocatori torneranno alla base dai diversi prestiti concessi durante la scorsa estate e l’inverno passato. Alcuni saranno riscattati dai club dove sono passati a titolo temporaneo, altri torneranno per provare a giocarsi le proprie carte in rossonero mentre c’è anche chi dovrà partire di nuovo per trovare maggiore continuità. Nelle ultime ore però, sembra essere più vicino il ritorno di un calciatore che potrebbe restare per provare a conquistare di nuovo una maglia da titolare al Milan.

Milan, novità di calciomercato: un giocatore è pronto a tornare

Pierre Kalulu potrebbe tornare al Milan alla fine del campionato in corso. L’esonero di Thiago Motta, tecnico che lo ha fortemente voluto in bianconero, potrebbe cambiare il destino del difensore che rischia di non essere riscattato dalla Juventus alla fine del campionato in corso.

Il difensore classe 2000 era arrivato in bianconero dopo la lunga opera di convincimento di Thiago Motta che ha voluto puntare da subito su di lui per quello che riguarda la retroguardia. Bisognerà capire ora quelle che saranno le intenzioni di Igor Tudor nei suoi confronti e quale sarà il destino della panchina della Juventus in vista della prossima stagione con il tecnico croato che vedrà allungare il suo contratto nel caso in cui dovesse giungere la qualificazione alla Champions League.

In casa Milan osservano l’evolversi della situazione con Pierre Kalulu che dovrebbe essere riscattato dalla Juventus per una somma intorno ai 14 milioni di euro più 3 di bonus dopo i 3 già versati nelle casse dei rossoneri durante la scorsa estate per il riscatto. Nel caso in cui non dovesse giungere l’acquisto a titolo definitivo da parte dei bianconeri, Kalulu potrebbe tornare al Milan per provare a giocarsi le sue carte.

Il centrale fu decisivo nella stagione dello scudetto del 2022 salvo poi perdersi nelle stagioni successive per via di alcuni infortuni che ne hanno frenato la carriera. Infortuni che lo hanno colpito anche all’inizio di questo 2025 con il francese che non è riuscito a dare continuità a quanto fatto nella prima parte di stagione e che ora rischia di perdere il posto da titolare.