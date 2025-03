Ormai col Milan è finita: se ne va in bianconero

Il Milan è costretto a dirgli addio in vista della sessione estiva di calciomercato: futuro in bianconero, i tifosi non riescono a crederci

Rimanere a galla sperando in un miracolo di fine stagione. Il momento del Milan è complicato e non potrebbe essere altrimenti. Il Milan di Sergio Conceicao continua a sperare in un improbabile quarto posto, dopo mesi fatti di prestazioni drammatiche ed una classifica che non sorride affatto ai rossoneri.

Per tale ragione, come è lecito aspettarsi, la dirigenza di Via Aldo Rossi sta già pensando a pianificare una vera e propria rivoluzione. Tanti i nomi sul taccuino per le entrate ma parecchi pure quelli che rischiano di salutare Milanello per cercare fortuna altrove. Molto, però, dipenderà dalla doppia decisione sul direttore sportivo prima e sull’allenatore – Conceicao non sarà confermato – poi.

Sono diversi i nomi che, da qualche settimana, circolano per quel che riguarda i potenziali addii al Milan. Così, da questo punto di vista, si fa strada una clamorosa suggestione di mercato che potrebbe portare uno dei big del ‘Diavolo’ a svestire la maglia rossonera per tingere il proprio futuro di bianconero. Uno scenario clamoroso che rischia di lasciare a bocca aperta i tifosi milanisti. Ecco chi è.

Milan, occhio all’addio: futuro in bianconero

In diversi momenti, negli ultimi anni, la Premier League ha spesso e volentieri allettato le big di Serie A con offerte importante per i gioielli più apprezzati e ambiti.

Uno scenario che a Milanello conoscono benissimo. Sandro Tonali è stato l’ultimo a lasciare i rossoneri per il calcio inglese. Adesso la storia potrebbe ripetersi anche con Ruben Loftus-Cheek che nell’ultimo anno ha fatto enorme fatica a trovare spazio sia con Fonseca che con Conceicao. Il Newcastle sembrerebbe poter dimostrare interesse da qui ai mesi estivi, alla ricerca di centrocampisti di spessore da portare in maglia bianconera.

Chi meglio del nazionale inglese che conosce alla perfezione la Premier League e non disdegnerebbe affatto un ritorno a ‘casa’? Con l’addio di Pioli Loftus-Cheek – che era uno dei pilastri dell’allenatore emiliano – si è perso per strada. 22 presenze con un solo assist e 1019′ complessivi in campo. Troppo poco per chi ha avuto un ruolo cruciale nella mediana rossonera sin dal suo arrivo.

Il classe ’96 potrebbe, dunque, fare le valigie e accettare un’eventuale offerta da parte della dirigenza dei ‘Magpies’. Il Milan, d’altro canto, è aperto ad eventuali interessanti proposte per il 29enne londinese. Loftus-Cheek è sbarcato a Milanello nell’estate 2023 dal Chelsea per poco meno di 20 milioni di euro: il suo attuale contratto con la società di Cardinale scadrà il 30 giugno 2027. Sembrano esservi, quindi, i margini per trattare un possibile addio estivo.