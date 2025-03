Rottura del legamento crociato: cambia tutto al Milan, mercato rivoluzionato

L’infortunio del giocatore può influenzare anche il mercato del Milan: adesso il rossonero può diventare un obiettivo

Guai in casa Bayern Monaco: la squadra tedesca perde Alphonso Davies per questo finale di stagione e non solo. Il terzino canadese ha infatti riportato la rottura del legamento crociato e si stima che il ritorno in campo possa avvenire fra sei mesi. Questo significa che il giocatore rischia di saltare anche l’inizio della prossima stagione e tutta la fase di preparazione estiva. Un infortunio che, in qualche modo, può interessare anche il Milan perché Theo Hernandez può diventare un serio obiettivo di mercato dei bavaresi per l’estate.

Sappiamo che i rossoneri finora non hanno avanzato offerte di rinnovo e a gennaio lo avevano venduto al Como per 40 milioni; il giocatore, molto legato al club e alla città, vorrebbe restare ma tutto dipende dalla società. Inevitabilmente, a giugno si guarderà intorno ma, eventualmente, accetterà solo proposte da grandi club e il Bayern Monaco può essere una soluzione.