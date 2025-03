30 milioni e si chiude il colpo: il Milan vuole solo lui

30 milioni sul piatto per il prossimo colpo del Milan con i rossoneri che non hanno dubbi su quello che dovrà essere il primo obiettivo per la prossima stagione.

Mancano ancora due mesi alla fine del campionato ma in casa Milan si pensa già a quelle che dovranno essere le mosse per rendere ancora più competitiva la rosa in vista del 2025/2026.

Dopo la sosta per le nazionali è tempo di tornare in campo per i club che si apprestano a vivere un finale di stagione ricco di impegni e decisivo per le proprie sorti. Il Milan ha visto allontanarsi in modo forse definitivo il quarto posto in classifica ma deve cercare di centrare la qualificazione ad una coppa europea e fare bene in Coppa Italia. Il derby contro l’Inter, valido per la semifinale d’andata, arriva tra due impegni di campionato proibitivi che vedranno gli uomini di Conceicao affrontare prima il Napoli al “Maradona” e poi la Fiorentina in casa. Nel frattempo la dirigenza è già al lavoro in sede di calciomercato ed ha individuato il primo giocatore da provare a portare a Milanello.

Milan, primo affare di mercato: 30 milioni sul piatto

L’obiettivo numero uno in sede di mercato per il Milan è quello di portare in rossonero Samuele Ricci. Per convincere il Torino a lasciar partire il giocatore i rossoneri sarebbero disposti a mettere sul piatto una somma intorno ai 30 milioni di euro.

La volontà del Milan è quella di cercare di abbassare le pretese del Torino attraverso l’acquisto del giocatore in prestito con obbligo di riscatto e provare ad inserire nella trattativa uno dei giovani di maggior talento della rosa. In questo senso ai granata piacciono molto sia Kevin Zeroli che Davide Bartesaghi ma il Milan non vorrebbe privarsene.

Durante le prossime settimane ci saranno nuovi incontri tra il Torino ed il Milan per capire se ci siano le possibilità di trovare immediatamente un accordo per portare il giocatore in rossonero. La dirigenza del Milan conosce perfettamente l’ampia concorrenza che c’è per il giocatore della nazionale italiana con l’Inter che lo ha messo nel mirino ormai da diversi mesi.

Il Milan è stato il primo club ad approcciare con Ricci e la speranza è quella di essere riuscito ad avere una sorta di prelazione sull’acquisto del centrocampista classe 2001. Un colpo ritenuto fondamentale dalla dirigenza che ha visto come a centrocampo la coperta si sia rivelata improvvisamente corta quando Fofana ha perso lo smalto della prima parte di stagione.