A 45 milioni di euro il Milan dice sì: la sua avventura rossonera dura un solo anno

Un club della Premier League è pronto a fiondarsi su un calciatore della squadra di Conceicao: potrebbe arrivare un’offerta convincente.



Il Milan 2025/2026 dovrebbe essere abbastanza diverso da quello attuale. La stagione in corso è stata deludente e pertanto è inevitabile apportare diversi cambiamenti.

La probabile mancata qualificazione in Champions League priverà il bilancio di ricchi incassi, pertanto nel calciomercato estivo sarà importante anche saper vendere bene chi non è ritenuto indispensabile per il progetto. Poi da capire quale sarà la reazione del club rossonero di fronte a eventuali offerte per i “big” della squadra allenata da Sergio Conceicao.

La cessione di Sandro Tonali al Newcastle United nel mercato estivo 2023 insegna che nessuno è incedibile di fronte a proposte ritenute irrifiutabili. Potrebbe ricapitare uno scenario simile tra un po’ di mesi.

Calciomercato Milan, un nuovo acquisto va in Premier League?

Ci sono alcuni calciatori la cui partenza viene data per scontata, mentre per altri ci sono delle incertezze. Da non escludere sorprese, come nel caso di Tonali, dipenderà dal tipo di proposta che arriverà alla dirigenza.

Secondo alcuni rumors, il Chelsea sarebbe interessato a Youssouf Fofana e sarebbe pronto a fare un investimento importante per portarlo a Londra. Si parla di circa 45 milioni di euro, 20 milioni in più rispetto a quelli previsti (bonus compresi) nell’operazione fatta dal Milan per comprarlo dal Monaco l’estate scorsa.

Nelle ultime due partite il centrocampista francese è partito dalla panchina e ora bisognerà vedere se Sergio Conceicao lo rilancerà titolare a Napoli. Fofana ha disputato una buonissima prima parte di stagione, poi ha avuto un calo probabilmente dovuto al fatto di aver giocato praticamente sempre. Sul piano fisico ne ha risentito e per questo le sue prestazioni non sono più state dello stesso livello.

Purtroppo, l’ex Monaco non è tornato ai suoi vecchi standard e la squadra ha perso solidità. Un mediano con le sue caratteristiche al top della forma è un valore aggiunto e sarebbe importante che tornasse al 100% per poter dare un contributo importante nell’ultima parte della stagione.

Sulla carta, è uno di quelli che il Milan dovrebbe confermare per l’annata 2025/2026, però un’eventuale offerta del Chelsea potrebbe cambiare lo scenario. Vedremo se i Blues si faranno concretamente avanti nel prossimo mercato estivo.