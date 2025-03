Accettano lo sconto: il Milan chiude già il primo acquisto

Il Milan è già pronto a chiudere il primo acquisto per la prossima sessione di mercato: l’affare si fa grazie allo sconto

Si sta avvicinando il ritorno in campo del Milan dopo la sosta: la squadra rossonera affronterà il Napoli, al Diego Armando Maradona, domenica sera. C’è solo un obiettivo: vincere, così da continuare a sperare di rientrare in corsa per il quarto posto in classifica. La distanza è adesso di sei punti e alla fine del campionato mancano nove partite: non è un traguardo impossibile, ma il Milan deve vincerle tutte e sperare in altri passi falsi delle altre (Bologna, Juventus e Lazio).

Nel frattempo, come sappiamo, la società sta programmando la prossima stagione: c’è grande attesa per la scelta del direttore sportivo, con Fabio Paratici ancora in pole, e quindi anche del probabile nuovo allenatore, ma a prescindere da questo il club è già vicinissimo a chiudere il primo acquisto della prossima sessione di calciomercato. L’affare si farà anche grazie allo sconto ottenuto dai rossoneri che ha reso più semplice raggiungere un’intesa.

Il Milan lo riscatta grazie allo sconto: i dettagli

Durante il mercato di gennaio, un po’ a sorpresa, il Milan ha deciso di acquistare Kyle Walker dal Manchester City con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’operazione che ha spiazzato molti tifosi, poco abituati, di recente, all’acquisto di giocatori affermati e con un’età più avanzata. Walker era però un’ottima opportunità di mercato, per un mix di qualità ed esperienza, ed è stato importante non lasciarselo sfuggire.

E le prestazioni offerte dall’inglese finora sono una conferma del suo ottimo impatto. Walker ha convinto tutti in quel di Milanello e la società ha ormai già deciso di riscattarlo: l’accordo con il Manchester City prevede un diritto di riscatto a 5 milioni, ma i rossoneri potrebbero chiudere intorno ai 3 milioni. I Citizens non dovrebbero fare problemi a lasciare andare il terzino inglese, elemento fondamentale dei recenti successi della squadra di Pep Guardiola in Premier League e anche in Europa.

A meno di clamorosi colpi di scena quindi, Walker sarà il primo acquisto della prossima sessione di mercato estiva: un colpo importante che, di conseguenza, comporterà anche altre decisioni come, ad esempio, la probabile cessione di Emerson Royal. Il terzino brasiliano, acquistato l’estate scorsa dal Tottenham, era già stato venduto a gennaio in Turchia ma il grave infortunio muscolare ha fatto saltare tutto. La questione si riaprirà fra poche settimane: dopo un solo anno, l’ex Real Betis e Barcellona è già sicuro di non far parte del progetto della prossima stagione.