L’annuncio di Schumacher manda nella bufera la F1: tifosi allibiti

Ralf Schumacher ha espresso una opinione netta su uno dei temi del momento nel paddock della F1: ecco le sue parole forti.

L’inizio di Mondiale di Formula 1 2025 ha confermato che la McLaren è la macchina più forte. Lando Norris ha vinto la gara in Australia, mentre Oscar Piastri ha vinto quella in Cina precedendo proprio il suo compagno di squadra. In mezzo la vittoria della sprint race a Shanghai da parte della Ferrari di Lewis Hamilton, un fuoco di paglia.

Norris guida la classifica generale della F1 con 44 punti e precede Max Verstappen, che con una Red Bull inferiore si trova a solo 8 punti dal leader. Il quattro volte campione del mondo vorrebbe essere in testa, ovviamente, ma probabilmente dopo il test in Bahrain avrebbe firmato per essere in questa situazione nella graduatoria mondiale.

La RB21 non è come la RB20 dominante di inizio stagione 2024, quando Verstappen vinse sette delle prime dieci gare (più due sprint) del campionato. Lì fece un tesoretto di punti molto pesante per il resto della stagione, che lo ha visto vincere solo due gare e due sprint.

Red Bull F1, caso Lawson: parla Ralf Schumacher

Se da un lato la Red Bull può essere contenta del bottino di punti conquistato da Verstappen nei primi due gran premi, dall’altro è pesantemente delusa dai risultati di Liam Lawson. Promosso per sostituire Sergio Perez, cacciato con ricca buonuscita, il neozelandese è stato protagonista di un disastroso avvio di campionato di F1 2025.

Lawson ha faticato fin dal GP d’Australia, dove ha ottenuto il diciottesimo tempo nelle qualifiche e poi si è ritirato in gara. Male anche in Cina: ultimo nelle due sessioni di qualifiche, quattordicesimo nella sprint e dodicesimo in gara. Ha 0 punti in classifica e questo non è normale per un pilota che guida per la Red Bull.

Il suo rendimento è così negativo da aver già aperto discussioni sulla possibilità di essere retrocesso in Racing Bulls per fare spazio a Yuki Tsunoda. Qualcuno ha fatto trapelare anche l’eventualità di un declassamento totale di Lawson, escluso dai team RB in F1. Infatti, si parlava anche di Franco Colapinto in Racing Bulls con Tsunoda nel box Red Bull.

Ralf Schumacher ai microfoni di Sky Sport Deutschland si è così espresso sul tema: “C’è caos, non solo perché la macchina principale è troppo lenta, ma anche perché continuano a cambiare piloti. La situazione è incredibile. Non fanno altro che destabilizzare il buon team Racing Bulls, che finalmente sta andando bene con entrambi i piloti. Secondo me, arriveranno a bruciare anche Tsunoda, che non ha alcuna chance di farcela contro uno come Verstappen. Se fossi il manager di Tsunoda, gli sconsiglierei di andare in Red Bull“.

L’ex pilota di F1 è molto critico con la scuderia di Milton Keynes per come sta gestendo la situazione. Inoltre, è stato netto nel consigliare a Tsunoda di evitare il passaggio in Red Bull, cosa che invece è successa: proprio oggi è stato annunciato questo trasferimento, con Lawson che invece è tornato a guidare per la Racing Bulls.