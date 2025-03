Colpo di scena in panchina: De Zerbi-Milan, tutti i dettagli

Non ci sono certezze sul futuro di De Zerbi al Marsiglia: l’allenatore rossonero potrebbe essere un’idea del Milan, i dettagli

Il Milan, a meno di clamorosi colpi di scena, a giugno cambierà di nuovo allenatore. Sergio Conceicao ha ancora qualche minima chance di conferma: tutto dipende dal quarto posto e dalla vittoria della Coppa Italia, gli ultimi due obiettivi rimasti di una stagione che andrà presto cancellata dalla memoria. Il disastro fatto quest’anno era ampiamente prevedibile, fin da quando l’estate scorsa c’era da scegliere il post Pioli fra una lunga lista di grandi allenatori liberi.

Il migliore in assoluto sarebbe stato Roberto De Zerbi, perfetto per avviare una ricostruzione tecnica ma anche identitaria: più volte ha sottolineato quanto sono stati importanti gli anni nelle giovanili rossonere per la sua educazione calcistica e avrebbe potuto trasmettere questi stessi lavori anche alla squadra. Senza parlare delle qualità da tecnico: ha portato il Brighton in Europa League e ora col Marsiglia si sta ripetendo (in un campionato dominato dal Psg).

De Zerbi-Milan, quotazioni in rialzo

L’estate scorsa, un po’ a sorpresa, De Zerbi ha scelto di accettare l’offerta del Marsiglia: l’idea di riportare in alto una squadra gloriosa e con una tifoseria così calda lo hanno convinto, lui che cerca sfide e stimoli prima che contratti e soldi. Sul suo futuro in Francia però non ci sono ancora certezze e c’è chi non chiudere le porte ad un suo possibile addio a fine stagione. Se dovesse essere davvero così, il Milan non potrà di nuovo lasciarsi sfuggire questa opportunità.

In queste ore, a proposito di Milan, si fa con forza il nome di Cesc Fabregas, autore fino ad oggi di un ottimo lavoro con il Como. Ma solo pochi giorni fa in pole era dato Massimiliano Allegri, un allenatore con idee completamente diverse (di gioco, di gestione e di comunicazione). Questa è la prova che, al momento, sono soltanto voci di corridoio ed indiscrezioni. Di certo non c’è ancora nulla: tutto passa dalla scelta del direttore sportivo, col quale poi si procederà alla decisione sul nuovo tecnico e quindi sul calciomercato.

I tifosi sperano in un profilo di alto livello e il sogno, anche stavolta, è Antonio Conte: anche lui, come De Zerbi, non ha messo ancora in chiaro se il suo futuro sarà ancora al Napoli o meno e questo fa ben sperare i tifosi. Il problema di Conte è sempre lo stesso: i costi. Ecco perché, in caso di addio al Marsiglia, le quotazioni di De Zerbi potrebbero risalire. Sempre se Roberto si convincerà del progetto rossonero: di certo non accetterà a prescindere.