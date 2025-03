Disastro Milan, c’è l’annuncio: addio ad un big

Il club rossonero incassa il duro colpo su uno dei grandi obiettivi di mercato per l’estate: il gioiello non si muoverà

Chiamato all’ennesima rivoluzione degli ultimi anni – la prima, quella nata a sorpresa con l’allontanamento di Paolo Maldini e con la clamorosa cessione di Sandro Tonali, aveva comunque garantito una continuità nella guida tecnica della squadra – il Milan riflette sul futuro vagliando diverse opzioni.

Innanzitutto è previsto l’arrivo di due grandi figure: quella del DS e soprattutto quella di un nuovo allenatore con cui davvero dar vita, nelle speranze di Cardinale e Furlani, ad un nuovo ciclo di grandi successi.

Per la prima posizione, dopo aver flirtato senza successo con Andrea Berta – l’ex Ds dell’Atletico Madrid si è accasato all’Arsenal con un annuncio fatto due settimane fa – ed aver improvvisamente abbandonato la pista Igli Tare, ora il favorito d’obbligo è Fabio Paratici, ex Dg del Tottenham Hotspur ma soprattutto uomo che ha legato la sua fama allo straordinario ciclo vincente nella Juve di Andrea Agnelli.

Oltre a sognare, proprio grazie al supposto arrivo dell’ex bianconero, l’approdo a Milanello di un certo Antonio Conte, che sarebbe ‘portato’ proprio da Paratici, il club vaglia altri profili quali Gian Piero Gasperini e Max Allegri. Il cui ritorno è ancora ritenuto in un certo senso probabile dalle società esperte di scommesse.

In mezzo a tutto questo però, ci sarebbe anche una cosa leggermente importante chiamata ‘calciomercato’, con alcuni prestigiosi obiettivi che, a prescindere da chi saranno i prossimi dirigenti e tecnici, sono stati già messi nel mirino dal club meneghino.

Milan, addio ad Arda Güler: il turco vuole restare a Madrid

Arrivato al Real Madrid dal Fenerbahce nell’estate del 2023 per 20 milioni di euro, il nuovo gioiello del calcio europeo Arda Güler non ha ancora espresso, se non in termini parziali, il suo enorme potenziale.

Frenato da qualche infortunio di troppo ma anche da una concorrenza, nel comparto offensivo, arricchitasi di un certo Kylian Mbappé dalla stagione corrente, il turco ha trovato spazio a corrente alternata.

Qualche gemma l’ha regalata, s’intravedono sprazzi di un autentico fuoriclasse, ma il classe 2005 non ha ancora convinto Carlo Ancelotti ad affidargli una maglia da titolare nelle gare che contano davvero.

Accostato anche all’Inter, oltre che a diverse big europee, Güler è diventato nei mesi un obiettivo anche del Milan. Che magari spera di ripetere, fosse pure con la medesima formula, l’operazione Brahim Diaz conclusa col Real qualche anno fa. Le parole del giocatore però avrebbero spento le speranze rossonere di servirsi del suo talento il prossimo anno.

“Se ho dubbi sul tuo futuro e se rimarrò qui qui la prossima stagione? Amo i tifosi del Real Madrid e il loro sostegno significa molto per me. Sono venuto al Real Madrid per giocare e per essere una parte importante di questa squadra. E non smetterò di lottare finché non lo otterrò. Madrid mi ha dato un piano e io ci credo ancora, sono sicuro che a Madrid ci riuscirò. Ho persino comprato una casa a Madrid, sono felice qui“, ha detto recentemente il geniale mancino al quotidiano ‘Marca‘.