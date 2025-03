I tifosi del Milan stentano a crederci: Zeroli via a titolo definitivo

Il giovane centrocampista del Milan rischia la cessione a titolo definitivo a sorpresa: può finire in un importante affare

La pessima stagione del Milan non ha riguardato soltanto la prima squadra ma anche il Milan Futuro, l’U-23 nata a giugno e che ha giocato quest’anno per la prima volta in Serie C. La gestione del progetto ha lasciato però parecchio a desiderare: non sorprende, considerando che è stata affidata a Jovan Kirovski, sconosciuto amico di Ibrahimovic proveniente da Los Angeles, con pochissima conoscenza della categoria.

Una stagione che non ha valorizzato nessuno dei giocatori che, invece, gli anni precedenti, avevano fatto uno straordinario percorso con la Primavera e con Ignazio Abate. Fra questi c’è anche Kevin Zeroli, che era il capitano del Milan Futuro ma è stato spesso convocato in prima squadra – come Camarda e Bartesaghi – e, a gennaio, è finito nell’affare Bondo con il Monza ed è andato lì in prestito. A giugno tornerà alla base e si dovrà trovare una nuova sistemazione, ma non è da escludere un addio ai rossoneri a titolo definitivo.

Zeroli nell’affare, il Milan ci prova così

Il Milan dovrà fare un grosso lavoro sul mercato per migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione. Che, dopo due anni di fallimenti, non potrà più sbagliare. Uno degli acquisti già impostati è quello di Samuele Ricci del Torino: un colpo che, però, più il tempo passa e più si complica se non hai già fatto passi avanti nella trattativa. I rossoneri però non hanno ancora scelto il direttore sportivo per la prossima stagione e questo rischia di complicare un po’ le cose.

La società è consapevole che per acquistare Ricci servirà un importante investimento come fatto a gennaio per Santiago Gimenez: Urbano Cairo, da sempre bottega cara, chiederà almeno 35 milioni, soprattutto dopo il recente rinnovo di contratto (che è finalizzato proprio a garantire ai granata il massimo delle entrate, come accaduto con Bremer qualche anno fa).

Una cifra importante ma vale ogni centesimo: per provare ad abbassare le pretese del Torino, il Milan potrebbe pensare di inserire proprio Zeroli nella trattativa, profilo che piace molto alla società granata e in particolare all’allenatore Vanoli. Il centrocampista italiano ha una valutazione intorno ai 7-8 milioni, bisognerà però capire se dai granata ci sarà apertura all’inserimento di una contropartita tecnica o se, invece, come probabile, chiederanno l’intera cifra senza coinvolgere altri giocatori.