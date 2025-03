Niente rinnovo, se ne va dal Milan a costo zero: la decisione è presa

Il calciatore è pronto a cambiare aria a fine stagione, dicendo addio definitivamente al Milan. Ecco dove può giocare l’esterno

Ormai è da mesi che si parla del futuro di Theo Hernandez e Mike Maignan. La stagione sta per concludersi e fra un po’ ai due francesi – se non dovessero firmare prima – avranno un solo anno di contratto. Non proprio la miglior situazione per trattare eventualmente una loro cessione.

Ma, come più volte scritto, la situazione del portiere e del terzino è abbastanza diversa. Con l’estremo difensore, infatti, il Milan ha raggiunto un accordo da qualche settimana: nuovo contratto a cinque milioni di euro netti a stagione più bonus. Servirebbero, dunque, solamente le firme per la fumata bianca. Firme che non sono arrivate per via di un rendimento per nulla convincente nell’ultimo periodo. Il Milan, dunque, sta tentennando.

Un tentennamento che chiaramente non piace a nessuno, né ai tifosi né allo stesso calciatore. Nei prossimi giorni si capirà se Maignan varcherà i cancelli di Casa Milan o se si andrà alla rottura. Con Theo Hernandez, invece, al momento, è tutto bloccato. Il Diavolo ha sempre comunicato di voler proseguire con il calciatore, ma un’offerta concreta non è mai arrivata sul tavolo dell’agente del francese. In questo momento capire quale sarà il futuro di del terzino è complicato, ma non si può escludere nulla, anche che vada via a zero. In casa Milan, però, ci sono altre situazioni da monitorare.

Milan, possibile addio a zero in estate: il punto della situazione

Un’altra situazione da monitorare è quella legata ad Alessandro Florenzi, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. In questi giorni si è parlato di un possibile rinnovo a cifre più basse delle attuali. Il calciatore percepisce 3 milioni di euro netti a stagione.

Se dovesse dare garanzie dal punto di vista fisico, non è da escludere una firma a cifre decisamente più basse. Chi lascerà certamente il Diavolo è invece, Bob Murphy Omoregbe. Il calciatore italiano, classe 2003 ha giocato pocissimo con la maglia del Milan Futuro, poco più di 350 minuti in Serie C. Per l’attaccante anche una presenza contro il Cagliari in Serie A, grazie a Sergio Conceicao, poi il nulla. Ora per Bob Murphy Omoregbe, con un accordo in scadenza il prossimo 30 giugno, si prospetta un futuro all’estero, in Svizzera o in Olanda.