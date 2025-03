Nuovo allenatore, annuncio ufficiale a sorpresa: “Non sarà lui”

Arriva l’annuncio ufficiale per il nuovo allenatore: adesso non ci sono più dubbi, l’ipotesi è assolutamente da scartare

Diversi club italiani stanno già pensando alla prossima stagione. Il Milan è fra questi: la società, rappresentata dalla figura di Giorgio Furlani, ha deciso di aggiungere al gruppo di lavoro un direttore sportivo, figura che manca dall’allontanamento di Frederic Massara e fondamentale per un progetto tecnico serio. Nel frattempo è probabile che ci sia un ridimensionamento per Ibrahimovic, sempre meno presente a Milanello (da quando l’amministratore delegato ha incontrato Cardinale negli States).

Sarà poi fondamentale la scelta del nuovo allenatore. L’estate scorsa il gruppo di lavoro aveva a disposizione una vasta gamma di possibilità di prim’ordine: da Roberto De Zerbi ad Antonio Conte, da Hansi Flick e Thomas Tuchel, invece ha prima scelto Lopetegui e poi dopo Fonseca. Entrambi sono ottimi allenatori ma non adatti al Milan in quel momento: era palese a chiunque, tranne alla dirigenza. A giugno ci sono meno allenatori liberi da scegliere ma alcuni potrebbero liberarsi da qui a fine stagione.

Annuncio ufficiale sull’allenatore: non sarà lui

I tifosi del Milan sperano che qualcosa fra Conte e il Napoli vada storto, così da regalare una seconda opportunità ai rossoneri. Attenzione anche allo stesso De Zerbi, che non ha ancora chiarito del tutto se a Marsiglia resterà o meno. Meno dubbi, invece, ci sono su Gian Piero Gasperini e il suo prosieguo all’Atalanta: era stato vicino all’addio l’estate scorsa (era pronto un accordo col Napoli), ha rinnovato fino al 2026 ma, a meno di colpi di scena, il prossimo giugno saluterà Bergamo.

Il suo nome, nelle ultime settimane, è stato spesso accostato alla Roma. Claudio Ranieri, oggi allenatore dei giallorossi ma, dalla prossima stagione, direttore tecnico, oggi in conferenza stampa ha fatto un importante e chiaro annuncio: “Non sarà lui il prossimo allenatore della Roma, nessuno dei nomi fatti finora lo sarà“. Da oggi quindi bisogna depennare l’opzione Gasperini per la panchina dei giallorossi. Ma attenzione perché il nome del tecnico dell’Atalanta può entrare in corsa per il Milan.

I rossoneri stanno valutando per adesso una lunga lista di allenatori: tutto sarà più chiaro quando verrà scelto il direttore sportivo perché la scelta del tecnico, inevitabilmente, dipenderà anche da lui. Gasperini è sicuramente un’ottima idea per una squadra che deve ricostruire le proprie fondamenta e per l’idea di progetto di RedBird: squadra giovane, che rientra nei costi, da valorizzare.