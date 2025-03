Ufficiali le dimissioni: ora il grande ex può tornare al Milan

Un ex rossonero ha rassegnato le proprie dimissioni, ora è libero di tornare anche a Milano: ci sono stati rumors in merito.

In questo periodo si parla molto dell’ingaggio di un nuovo direttore sportivo da parte del Milan, uno dei vari cambiamenti in vista della prossima stagione. Probabilmente cambierà anche l’allenatore e sicuramente ci saranno diverse novità inerenti l’organico della squadra.

In queste settimane è trapelata anche l’ipotesi di riportare in rossonero un grande ex a cui affidare un ruolo. Potrebbe essere quello di “Head of Football Institutional Relations”, lo stesso che occupa Giorgio Chiellini alla Juventus lavorando a diretto riporto dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino e rappresentando il club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali.

Trattandosi di un grande ex, sarebbe anche una figura utile sul campo, vicino alla squadra. Prendendo una persona in grado di incarnare il milanismo, sarebbe più facile trasmettere determinati valori ai calciatori.

Milan, torna un ex rossonero?

Sono trapelati principalmente due nomi per occupare quella posizione: Massimo Ambrosini e Demetrio Albertini. Il primo è da anni un apprezzato commentatore tecnico (prima su Sky Sport, poi su DAZN e Amazon Prime Video). Tra il l’agosto 2018 e il marzo 2021 è stato anche capo delegazione della nazionale italiana Under 21.

Ambrosini è stato accostato al Milan già in passato, però poi non si è mai concretizzato il suo ritorno. Sarebbe sicuramente un piacere rivederlo nel club rossonero in una veste diversa, sarebbe di grande aiuto sia al management sia al gruppo squadra.

Per quanto riguarda Albertini, anche nel suo caso ci sono stati accostamenti al Milan in passato. Ha già delle esperienze dirigenziali nel mondo del calcio: è stato vice commissario straordinario della FIGC, vice presidente della FIGC, capodelegazione della Nazionale italiana, ha diretto il Comitato organizzatore per la finale della UEFA Champions League 2008-2009 a Roma e il progetto di candidatura dell’Italia per UEFA EURO 2020. Ha ricoperto anche altri incarichi e dal 2019 è diventato presidente del Settore Tecnico della FIGC.

Oggi Albertini si è dimesso dal ruolo che occupava all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il presidente FIGC Gabriele Gravina ha si è così espresso: “Demetrio ha concluso il suo progetto, pensando così di rassegnare le sue dimissioni anche per non intralciare il lavoro futuro, ma sarà mia cura coinvolgerlo vista l’esperienza maturata perché non si può disperdere un’energia così effervescente“.

Gravina vorrebbe usufruire ancora dell’esperienza dell’ex calciatore rossonero, vedremo se ciò succederà o se Albertini verrà richiamato dal Milan.