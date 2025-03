Conceicao pronto a cambiare: esclusione eccellente a Napoli

Possibile sorpresa di formazione per il Milan contro il Napoli: Conceicao pronto a cambiare, esclusione eccellente

La sosta è ormai alle spalle: il ritorno in campo è sempre più vicino e il Milan è chiamato ad un’impresa a Napoli contro la squadra di Antonio Conte. Gli azzurri, in piena lotta Scudetto con l’Inter, hanno già perso troppi punti nelle ultime gare e vogliono tornare subito alla vittoria dopo il passo falso col Venezia, così da lanciare un messaggio ai nerazzurri (avanti di tre punti dopo la pesante vittoria contro l’Atalanta).

Sergio Conceicao ha lavorato molto in queste settimane di stop per preparare al meglio la squadra e non si escludono novità di formazione. Alcune voci di corridoio parlano anche di un possibile cambio di modulo con una difesa a tre per provare a dare più equilibrio; difficile però che questo cambio di presenti in una partita così importante e difficile. Si va quindi verso la conferma del solito sistema, ma con una novità importante ed un’esclusione eccellente.

Napoli-Milan, esclusione a sorpresa? Conceicao ci pensa

Come sappiamo, il Milan non avrà a disposizione Yunus Musah, uno dei giocatori più utilizzati da Conceicao in questi mesi. L’americano è squalificato e al suo posto, a meno di sorprese, ci sarà Bondo al fianco di Fofana con Reijnders qualche metro più avanti insieme a Leao e Pulisic. Per quanto riguarda l’attacco, potrebbe esserci una grossa sorpresa.

Santiago Gimenez non è rientrato al top della condizione dagli impegni con le Nazionali: ha riportato un piccolo problema fisico al termine del match col Panama ma al rientro a Milanello non sono stati segnalati infortuni. Il messicano sta bene dal punto di vista fisico ma ha trovato grosse difficoltà nelle ultime settimane con il Milan dopo un ottimo inizio. Al contrario, Tammy Abraham ha fatto davvero bene quando chiamato in causa sia col Lecce che col Como (con l’assist delizioso e decisivo per Reijnders).

Per questo motivo Conceicao starebbe pensando ad un avvicendamento fra i due per il posto da titolare: l’inglese potrebbe scendere in campo dal primo minuto al posto quindi di Gimenez, che può diventare un’arma a gara in corso sia insieme al giocatore di proprietà della Roma che al suo posto. Domani l’allenatore parlerà in conferenza stampa alle 13:30 e avremo sicuramente più indicazioni per quanto riguarda questa possibilità. Potrebbe essere l’unica vera sorpresa di formazione a Napoli.