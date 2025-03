Conte contro il Milan: accordo per tradire la Juve

Il Napoli studia il prossimo colpo per accontentare Conte. Lanciato il guanto di sfida al Milan: accordo per tradire la Juventus.

Studiano la rivoluzione il Napoli ed il Milan. Gli azzurri infatti, in vista del sempre più probabile ritorno in Champions League, si sono messi al lavoro al fine di rimpolpare la rosa ed aumentare così le opzioni di scelta per il tecnico Antonio Conte. I rossoneri, che al termine della stagione saluteranno Sergio Conceicao (in pole per la panchina c’è Massimiliano Allegri), puntano invece a rifondare l’attuale gruppo alla luce delle numerose delusioni fin qui vissute: un profondo restyling che passerà attraverso la cessione di vari elementi ritenuti a fine ciclo e l’acquisto di rinforzi di qualità.

Entrambe le società hanno messo nel mirino una vecchia conoscenza della Serie A. Parliamo di Dejan Kulusevski, tra le poche note liete del Tottenham quattordicesimo in Premier League a -14 dal quarto posto occupato dal Chelsea. Il 24enne svedese, acquistato dalla Juventus nel luglio 2023 per 30 milioni, rappresenta una delle colonne portanti della formazione guidata da Ange Postecoglou: ben 42 le apparizioni fin qui totalizzate tra tutte le competizioni, “condite” da 10 reti ed altrettanti assist.

Il contratto che lo lega agli Spurs scade soltanto nel 2028 e l’attaccante si trova bene in Inghilterra tuttavia la permanenza a Londra potrebbe concludersi tra qualche mese. Sia i partenopei che il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista della ‘BBC’ Ekrem Konur, hanno cominciato a monitorarlo da vicino ritenendolo un ottimo innesto da comprare in estate e, a breve, proveranno a farsi avanti sfruttando le rispettive carte a disposizione.

Napoli, corsa contro il tempo per bruciare il Milan: Conte sorride

Il Napoli, ad esempio, per rinforzare la squadra avrà a disposizione un budget quanto mai ricco. Ai 70 milioni incassati a gennaio attraverso la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG (tuttora in cassa) se ne aggiungeranno presto ulteriori 75, grazie alla partenza a titolo definitivo di Victor Osimhen nel mirino della Juventus, del Manchester United e del Chelsea. Conte, inoltre, conosce bene Kulusevski avendolo già allenato nel periodo compreso tra il novembre 2021 al marzo 2023.

Il Milan, dal canto suo, appare intenzionato ad affidare la carica di direttore sportivo a Fabio Paratici, attualmente in forza proprio al Tottenham e grande estimatore dello svedese. Ora resta da vedere in che modo evolverà la situazione. Il rossoneri ed il Napoli sono pronti a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni dell’ex bianconero.