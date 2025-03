Il Milan cambia obiettivo: colpo a sorpresa, la decisione spiazza

I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo centrocampista: con l’arrivo di Paratici l’obiettivo potrebbe cambiare, i dettagli

Un Milan da ricostruire. A giugno inizierà una rivoluzione: dopo due stagioni totalmente fallimentare, i rossoneri ripartiranno ma stavolta con idee diverse. Secondo la indiscrezioni delle ultime settimane, l’idea di Giorgio Furlani, che sembra aver avuto la meglio su Ibrahimovic per la gestione dell’area sportiva, è quella di affidarsi a delle certezze dopo anni di tentativi ed esperimenti; professionisti di un livello alto che abbiano competenze e conoscente ben definite del campionato italiano e non solo. Da qui l’intenzione, al momento molto forte, di inserire in dirigenza finalmente un direttore sportivo.

Fabio Paratici è il preferito in assoluto: a proposito di esperienza e competenza, è fra i migliori su piazza libero e disponibile. Ibrahimovic aveva scelto Igli Tare, ma il viaggio di Furlani a New York per incontrare Cardinale ha cambiato le carte in gioco. L’ex Juve ha incontrato l’amministratore delegato: nulla è ancora definito, ma la strada sembra tracciata. Con lui poi si sceglierà il nuovo allenatore e si imposterà la strategia di mercato. E con Paratici alcuni obiettivi potrebbero cambiare.

L’affare Ricci si complica: il Milan ha già l’alternativa

Da tempo vi raccontiamo dell’interesse molto forte del Milan per Samuele Ricci, cercato anche nelle ultime sessioni di mercato. La bottega cara del Torino è sempre stata un ostacolo, soprattutto adesso che ha rinnovato il contratto. Un prolungamento fatto in funzione della cessione, un po’ come fece Bremer prima di andare alla Juventus, ma il costo del cartellino nel frattempo è aumentato di parecchio.

Ricci ha avuto un ottimo rendimento in questa stagione, tanto da guadagnarsi anche la fiducia di Spalletti per la Nazionale e far parte del nuovo corso iniziato lo scorso settembre. Il suo nome, inevitabilmente, è sul taccuino di numerose squadre, fra cui anche Inter e Manchester City. Per questo motivo, e non solo, il Milan potrebbe decidere di cambiare e di andare su un giocatore simile per caratteristiche: si tratta di Nicolò Rovella, una delle note liete di questa ottima stagione della Lazio di Marco Baroni.

Il centrocampista non è ancora tutto della Lazio ma i biancocelesti, in estate, dovranno esercitare l’obbligo di riscatto di 17 milioni in favore della Juventus. Claudio Lotito ovviamente lo farà: Rovella è cresciuto molto in questi due anni e il suo valore economico è decisamente più alto. Ad oggi è di circa 30 milioni, ma da qui a giugno potrebbe ancora aumentare. Se le cose con Ricci non dovessero andare bene, Rovella può diventare un’opzione seria.