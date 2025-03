Maldini-Milan, la bomba è stata lanciata: i tifosi stentano a crederci

Diversi milanisti sognano il ritorno della leggenda alla guida dell’area tecnico-sportiva: alcune mosse social alimentano le loro speranze.

Il Milan sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative e tutti sono sul banco degli imputati: proprietà, dirigenza, allenatore e calciatori. Non si salva nessuno.

Ovviamente, i dirigenti sono particolarmente nel mirino della critica perché sono stati loro a scegliere il tecnico e la squadra. Con scelte più oculate i risultati sarebbero stati migliori in questi mesi. Non è stato tutto da buttare, però si potevano prendere alcune decisioni diverse alla luce di alcune evidenze nette su quelle che erano le necessità del Milan per rinforzarsi.

Ci saranno cambiamenti in vista della prossima stagione e uno riguarderà proprio l’organigramma dirigenziale, dato che è previsto l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo. Fabio Paratici è in pole position, con Igli Tare (ex Lazio) e Tony D’Amico (Atalanta) in seconda fila.

Paolo Maldini, ritorno al Milan impossibile?

Tra i tifosi del Milan c’è chi sogna di rivedere Paolo Maldini in dirigenza, anche se con l’attuale proprietà RedBird Capital Partners con Giorgio Furlani amministratore delegato non è qualcosa che si può ipotizzare. Le stesse persone che hanno causato il suo licenziamento, comunicatogli da Gerry Cardinale a quattrocchi, non lo riporterebbero mai a Milano.

L’unico modo per rivedere Maldini alla guida dell’area tecnico-sportiva rossonera è con un cambio di proprietà. Ma in questo momento non sembra fattibile vedere una cessione del club da parte di RedBird, che prima di valutare la possibilità di vendere vorrà farsi approvare il progetto stadio, avviarlo e realizzarlo.

Solo in un momento successivo passerà la mano per fare una grande plusvalenza rispetto ai circa 1,2 miliardi di euro spesi per comprare il club. Da ricordare anche che parte di questa cifra è stata prestata da Elliott, la vecchia proprietà, e che ci sono ancora 489 milioni (più interessi) da restituire al fondo americano guidato da Paul Singer. Al massimo, con il progetto stadio approvato e/o avviato, non bisogna escludere l’ingresso di un socio di minoranza che entro qualche anno possa acquisire la maggioranza delle azioni.

Immaginare Maldini in rossonero a breve appare qualcosa di utopistico oggi, anche se c’è chi continuare a sognare, galvanizzato pure dalle storie Instagram di Skippy, grande amico di Paolo ed ex addetto alla sicurezza del Milan. Da qualche giorno pubblica foto che fanno pensare a un ritorno. L’ultima raffigura Maldini assieme a Frederic Massara e c’è scritto: “Stiamo per arrivare, vai capitano vai“.