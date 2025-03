Milan, ritorno confermato: a breve un chiarimento definitivo

A Milanello si è rivisto qualcuno che era assente da diverso tempo: adesso ci sarà qualcosa di importante da capire.

Domenica sera il Milan affronta il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona e vincere sarà fondamentale. I 3 punti sono necessari per alimentare ancora le flebili speranze di rimontare sul quarto posto e accedere alla prossima Champions League.

La mancata vittoria potrebbe porre fine al “sogno” di continuare a giocare nella massima competizione UEFA. E c’è anche il concreto rischio di non disputare nessuna coppa europea, dato che oggi i rossoneri sono al nono posto della classifica della Serie A e non sarà semplice avere la meglio sulle rivali. L’andamento in questo campionato non autorizza l’ottimismo, visti i tanti alti e bassi.

Milan, novità Ibrahimovic: le ultime news

Dopo la sosta nazionali, Sergio Conceicao è tornato a lavorare con il gruppo completo a Milanello. E oggi c’è anche Zlatan Ibrahimovic ad assistere alla seduta di lavoro della squadra. Lo svedese mancava da diverso tempo, circa tre settimane.

Il senior advisor di RedBird Capital Partners ha avuto qualche problema di salute (influenza), ma c’è anche chi ha sospettato che la sua assenza fosse dovuta a un suo ridimensionamento. Il viaggio di Giorgio Furlani a New York per parlare con Gerry Cardinale sembra aver dato maggiore centralità nelle decisioni sul futuro all’amministratore delegato.

È lui che in questo momento si sta occupando di reclutare un nuovo direttore sportivo: ha parlato con Fabio Paratici e non solo. Si tratta di una scelta molto importante e Furlani sa di non poter sbagliare. Da capire se, con l’arrivo di un ds, Ibrahimovic perderà ulteriormente “potere” e diventerà una figura di contorno nel mondo Milan con compiti più di rappresentanza che legati all’area tecnico-sportiva.